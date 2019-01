Power Rangers: Battle for the Grid – Neues Kampfspiel inkl. Trailer angekündigt

nWay, Hasbro und Lionsgate haben mit „Power Rangers: Battle for the Grid“ ein neues Fighting-Game angekündigt für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch angekündigt. Passend zur Ankündigung wurde auch ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht, welcher einige Gameplay Einblicke gewährt.

„Power Rangers: Battle for the Grid“ soll im April diesen Jahres für PlayStation 4, Xbox One und Switch veröffentlicht werden. Auch eine PC-Version ist geplant, jedoch soll diese zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Laut den offiziellen Angaben wird „Power Rangers: Battle for the Grid“ Cross-Play und einen plattformübergreifenden Fortschritt unterstützen, allerdings wird in der Ankündigung für diese Features die PS4-Version außen vor gelassen.

„Matchmaking wird leicht gemacht, da Spieler auf Nintendo Switch, Xbox One und PC im gleichen Pool miteinander konkurrieren können. Wechselt die Plattformen und euer Missionsfortschritt kommt mit euch.“

Dieses Feature könnte auf der Sony Konsole zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden, da sich der Support des Cross-Plays auf der PS4 aktuell noch in der Beta-Phase befindet. Mit „Power Rangers: Battle for the Grid“ versucht der Hersteller eine moderne Version der 25-jährigen Franchise auf die Beine zu stellen. Demnach soll der Titel mit „beeindruckenden Grafiken und lebendigen Details“ auf den Markt gebracht werden. Im Beat´em up trefft ihr unter anderem auf klassische Ranger und Bösewichte, mit denen ihr „nie zuvor gesehene Teamkämpfe“ bestreiten sollt.

„Teste deine Fähigkeiten online gegen Freunde und Spieler aus der ganzen Welt und erlebe eine endlose Wiederspielbarkeit. Ein optimiertes Kampfsystem begrüßt Neueinsteiger mit vereinfachten Kontrollen und behält gleichzeitig die Tiefe für den engagiertesten Konkurrenten“, so die offizielle Beschreibung.