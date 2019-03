PlayStation Plus – Gratis-Spiele für März 2019 enthüllt

Sony hat auf dem PlayStation Blog die Gratis-Spiele im März 2019 für Abonnenten von Playstation Plus bekannt gegeben. Darüber hinaus werden keine PS3 und PS Vita Titel mehr geboten.

Im kommenden März können sich PS Plus User über die Playstation 4 Titel „Call of Duty: Modern Warfare Remastered“ und „The Witness“ freuen. Der PS Plus-Support für die Systeme Playstation 3 und Playstation Vita wird am 08. März 2019 eingestellt. Ob Sony in Zukunft mehr Playstation 4 Titel oder aber aktuellere Spiele „Kostenlos“ zur Verfügung stellen wird, ist bisher ungewiss, jedoch muss sich das Unternehmen ein zufriedenstellendes Modell ausdenken, da der Abo-Dienst weiterhin 59,99 Euro im Jahr kosten soll.

Aktuell werden noch die PS Plus Titel für Februar 2019 im Playstation Store geboten. Bis zum 05. März 2019 könnt ihr euch diese noch für eure Bibliothek sichern.

Playstation Plus Februar 2019 Titel

For Honor (PS4)

Hitman: The Complete First Season (PS4)

Divekick (PS3, PS Vita)

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (PS3)

Gunhouse (PS4, PS Vita)

Rogue Aces (PS4, PS Vita)

Bis zum 08. März werden die Playstation 3 und Playstation Vita Titel angeboten, danach wird der Support der beiden Systeme eingestellt. „Nach dem 8. März 2019 werden bei den monatlichen Spielen von PS Plus keine Titel für PS3- und PS Vita mehr enthalten sein. Also ladet sie euch herunter, solange es noch geht“, so Sony.

Ab dem 05. März werden die Playstation Plus Titel für den März 2019 freigeschaltet.

Playstation Plus März 2019 Titel

Call of Duty: Modern Warfare Remastered (PS4)

The Witness (PS4)

Als kleine Entschädigung für den Wegfall der PS3 und PS Vita Titel hat Sony den Cloud-Speicher Anfang Februar von 10 GB auf 100 GB erhöht. Somit haben alle PS Plus Abonnenten mehr Speicherplatz für ihre Spielstände erhalten.