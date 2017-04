PlayStation Plus – Die Spiele im Mai

Ein neuer Monat bedeutet natürlich auch neue kostenlose Spiele für Sony’s PlayStation Plus. Diesen Monat gibt es unterschiedliche Spiele für Amerika und Europa. Während sich die Amerikaner über das Unterwasserabenteur Abzu freuen, dürfen wir Europäer den Alienshooter Alienation gratis zocken. Das unbestritene Highlight des Monats findet sich dagegen für alle mit Tales from the Borderlands. Im Adventure-Spiel von Telltale könnt ihr euch auf den abgedrehten Humor der Borderlandsserie sowie auf die typische erzählerische Qualität von Telltale Games einstellen.

Neue Spiele bedeuten allerdings auch, dass die Angebote vom April bald enden. Sofern ihr diese Titel also noch nicht geladen habt, solltet ihr das bis zum 2. Mai erledigen. Eine vollständige Übersicht aller Spiele findet Ihr weiter unten.

Diese PlayStation Plus Titel gibt’s ab dem 3. Mai

Alienation (PS4)

Tales from the Borderlands (PS4)

Blood Knights (PS3)

Port Royale 3: Pirates and Merchants (PS3)

Laser Disco Defenders (PS Vita)

Type: Rider (PS Vita)

Diese PlayStation Plus Titel gibt’s nur noch bis zum 2. Mai

Drawn to Death (PS4)

Lovers in a Dangerous Spacetime (PS4)

10 Second Ninja X (PS Vita/PS4)

Curses ’n Chaos (PS Vita/PS4)

Invizimals: The Lost Kingdom (PS3)

Alien Rage (PS3)

Wir finden, dass Sony uns mit Tales from the Borderlands diesen Monat tatsächlich ein kleines Highlight bietet, das viele Fans zuvor schmerzlich vermisst haben. Was sagt ihr zur Spielauswahl im Mai?