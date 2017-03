PlayStation Plus – Die Spiele im April

Wie jeden Monat dürfen sich Nutzer von Sony’s PlayStation Plus Service auch im April auf einige kostenlose Spiele freuen. Im Rampenlicht stehen diesen Monat der Arena Shooter Drawn to Death und der Koop-Space-Entdeckungs-Shooter Lovers in a Dangerous Spacetime. Einen kurzen Eindruck könnnt Ihr Euch von beiden Spielen im untenstehenden Video machen.

Wer die Spiele vom März noch nicht gekauft hat, kann dies noch bis zum 3. April nachholen. Eine vollständige Übersicht aller Spiele findet Ihr weiter unten.

Verfügbar ab dem 4. April

Drawn to Death (PS4)

Lovers in a Dangerous Spacetime (PS4)

10 Second Ninja X (PS Vita/PS4)

Curses ’n Chaos (PS Vita/PS4)

Invizimals: The Lost Kingdom (PS3)

Alien Rage (PS3)

Verfügbar bis zum 3. April

Tearaway Unfolded (PS4)

Disc Jam (PS4)

Lumo (PS Vita/PS4)

Under Night In-Birth Exe:Late (PS3)

Earth Defense Force 2025 (PS3)

Severed (PS Vita)

Seid Ihr mit der Auswahl für diesen Monat zufrieden?