PlayStation Plus: Die Spiele für den Februar

Sony hat endlich die im Rahmen des PlayStation Plus Services im Monat Februar kostenlosen Spiele bekannt gegeben. Abonnenten des Services dürfen sich diesen Monat unter anderem über den Platformer „Little Big Planet“ 3 und den 2D-Action Titel „Not a Hero“ freuen. Verfügbar sollen die Titel des Monats ab dem 7.2.2017 sein.

Wer die Spiele des Januars noch nicht geladen hat, sollte die Woche also noch nutzen. Besonders das Kultkadventure „Day of the Tentacle“ und den Indiedarling „This War of Mine“ sollte man sich nicht entgehen lassen. Eine Übersicht aller im Februar verfügbaren Spiele findet Ihr unter dem Video.

Verfügbar ab dem 7. Februar

LittleBigPlanet 3 (PS4)

Not a Hero (PS4)

Starwhal (PS3/PS4)

Anna: Extended Edition (PS3)

Ninja Senki DX (PS Vita/PS4)

TorqueL (PS Vita/PS4)

Verfügbar bis zum 6. Februar