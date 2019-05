PlayStation Plus – Das sind die Spiele im Juni

Sony Interactive Entertainment hat Playstation Plus Titel für Juni enthüllt. Wie immer können sich Abonnementen zwei weitere PlayStation 4-Spiele sichern.

Wie in jedem Monat wird Sony das Angebot der „kostenlosen“ PS Plus-Titel austauschen. Aktuell könnt ihr euch noch „Overcooked“ und „What Remains of Edith Finch“ in eure Spiele-Bibliothek sichern. Ab dem kommenden Dienstag, den 4. Juni 2019 werden „Sonic Mania“ und „Borderlands: The Handsome Collection“ zum Download bereitstehen.

Sonic Mania

„Sonic Mania“ ist eine Neuauflage des rasant schnellen Igels Sonic aus dem Jahr 2017. Sonic, Tails und Knuckles stellen sich ihrem Erzfeind Dr. Eggman entgegen. Dabei können sich Fans über sowohl brandneue Zonen als auch altbekannte freuen, mit neu animierten Bereichen. „Der rasante Jump-‘n’-Run-Spaß erfordert blitzschnelle Reflexe, Geschicklichkeit und Koordination und bietet neben versteckten Gebieten und sammelbaren Schätzen auch zwei Multiplayer-Modi, in denen ihr entweder gemeinsam mit einem anderen Spieler oder gegeneinander antreten könnt.“

Borderlands: The Handsome Collection

„Borderlands: The Handsome Collection“ vereint Gearboxs Egoshooter-Hits Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel. Beide Titel wurden für die neue Generation nochmal aufgehübscht. Aber nicht nur das, denn in der „The Handsome Collection“ erwartet euch neben allen DLCs beider Spiele, auch ein erweiterter lokaler Multiplayer-Modus. Ihr habt das Spiel schon auf PS3 gespielt? Kein Problem – euer Spielstand wird einfach übertragen, sodass ihr bequem dort weiterspielen könnt, wo ihr aufgehört habt.