Playstation 5 – Neuste Gerüchte zur Technik und unterschiede zur Xbox Scarlett

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und immer noch gibt Sony keine offiziellen Informationen zur nächsten Konsolengeneration bekannt. Zum Glück übernimmt es die Gerüchteküche für das Unternehmen. So ist ein neuer Bericht aufgetaucht, der Details zum PS5-Devkit enthüllt. Unter anderem wird der Codename des Devkits verraten. Zudem ist vom größten Leistungssprung eines Generationswechsels die Rede und auch Unterschiede zur Xbox Scarlett werden genannt.

Laut dem aktuellen Bericht trägt das PS5-Devkit den Codenamen Prospero. Außerdem berichtet dieselbe Quelle, dass die zuvor in diesem Jahr enthüllten Konzeptbilder zur Playstation 5 der Echtheit entsprechen. Laut der Quelle wird Sony auf eine ältere Kameratechnologie im Gegensatz zu Microsofts Xbox Scarlett setzen. Auch bei der Umsetzung der Raytracing-Technologie wird es bei den beiden Next-Gen-Konsolen Unterschiede geben. So setzen beide Unternehmen auf unterschiedliche Berechnungsmethoden. Dabei wird es spannend zu sehen sein, welche Technik sich letztendlich durchsetzen wird.

Darüber hinaus gibt die Quelle zu verstehen, dass die Playstation 5 den größten Leistungssprung in der Seriengeschichte hinlegen wird. Jeder Gamer, der bereits die technischen Sprünge vorangegangener Generation als massiv empfand, wird bei der Playstation 5 aus dem Staunen nicht mehr herauskommen.

Auch wenn an dem Bericht etwas mehr dran sein sollte, als bei der ein oder anderen ungeklärten Quelle, so sollten alle hier aufgelisteten Details mit der nötigen Vorsicht genossen werden. So lange Sony nichts Offizielles bekannt gibt, stempeln wir alles als Gerücht ab.

Bisher hat Sony Interactive Entertainment weder einen Releasetermin noch einen Termin für die Enthüllung der kommenden Next-Gen-Konsole angekündigt. Laut den letzten Gerüchten soll das Unternehmen jedoch wie bei der letzten Konsolengeneration verfahren und demnach die Playstation 5 im Februar 2020 offiziell enthüllen. Ein Releasetermin dürfte dann im November 2020 erfolgen. Auch diese Daten wurden nicht offiziell bestätigt, also Füße stillhalten und weiter abwarten.