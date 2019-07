Playstation 5 – Für knapp 940 Euro schon jetzt vorbestellbar

Der erste Händler nimmt Vorbestellungen der Playstation 5 entgegen. Beim schwedischen Arm der Handelskette Media Markt kann man sich die Zukunfts-Konsole aus dem Hause Sony jetzt schon sichern.

Wer sich über den hoch angesetzten Preis von 9.999 schwedischen Kronen (SEK) wundert, den können wir an dieser Stelle beruhigen. Dabei handelt es sich lediglich um einen Platzhalter. Umgerechnet sind das nach aktuellem Stand knapp 940 Euro (936,52€). Media Markt geht auf Nummer sicher und setzt den Preis absichtlich so hoch an. So teuer wird die Playstation 5 zum Launch definitiv nicht kosten.

Kunden, die jetzt schon die Playstation 5 vorbestellen, müssen jedoch nicht befürchten den angezeigten Betrag tatsächlich zum Release zahlen zu müssen. Sobald Sony den tatsächlichen Preis kommuniziert hat, wird Media Markt dies entsprechend korrigieren und die Vorbesteller profitieren von den später gängigen Konditionen.

Wann die Playstation 5 veröffentlicht werden soll, ist bisher nicht bekannt. Auch zu den Preisvorstellungen äußerte sich Sony bisher nicht. Branchen Insider gehen davon aus, dass die Playstation 5 zwischen 400 und 500 Euro kosten wird. Darüber hinaus kann man fest von einem Release pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2020 ausgehen, da Microsoft ebenfalls in diesem Zeitraum die neue Xbox Scarlett veröffentlichen wird.