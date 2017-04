PlayStation 4 und Nintendo Switch Zubehör von Hama

Nintendo Switch und PlayStation 4 Zubehör in guter Qualität gibt es nicht an jeder Ecke und gerade bei der PlayStation 4 ist man sich der kleveren Lösungen, die es gibt, oft nicht bewusst. Ein guter Grund für uns einen Blick in das Sortiment eines namhaften Zubehör-Hersteller für Nintendo Switch und PlayStation 4 zu werfen. Die Rede ist von Hama. Die Produkte sind im Elektro-Fachhandel und auf Amazon leicht auszumachen und die Auswahl ist umfangreich. Wir bieten euch eine kleine Übersicht inklusive einer persönlichen Einschätzung. Vielleicht ist ja für euch etwas dabei.

Nintendo Switch und PlayStation 4 Zubehör – Was hat Hama zu bieten?

Das deutsche Unternehmen Hama ist nicht umsonst der weltweit führende Hersteller für Zubehör in sämtlichen Bereichen der Elektronik-Branche. Als dieser hat er auch für uns Gamer einiges zu bieten. Wir stürzen uns direkt auf einige Produkte, die unser PlayStation 4-Erlebnis bunter, einfacher, präziser oder auch nur langlebiger machen sollen. Dabei konzentrieren wir uns hauptsächlich auf euer Spielgerät, den DualShock 4-Controller. Ihr könnt euch nämlich kaum vorstellen was wir bei Hama alles für euren verlängerten Arm im Spielgeschehen auftreiben konnten.

Hama Zubehör für euren DualShock 4-Controller

Kürzlich haben wir euch erst ein Special zu Scuf-Controllern präsentiert. Durch aufwändige Überarbeitungen habt ihr für bis zu 250 Euro einen Controller, der genauer ist, mehr Grip bietet und dessen Thumbsticks genau euren Vorlieben entsprechen. Für weitaus weniger Geld bietet Hama Produktlösungen, die vielleicht nicht genau den gleichen Effekt haben, diesem aber eventuell für euch nahe genug kommen.

Hama hat gleich zwei unterschiedliche Arten von Thumbstick-Aufsätzen für euch. Als erstes widmen wir uns den farbigen Aufsätzen, die durch bunte Ringe optische Akzente setzen. Sie schützen zum einen den original Thumbstick vor Abnutzung und ergänzen zum anderen das eigene Spielgefühl durch mehr Grip. Für den moderaten Preis von rund 8 Euro erhaltet ihr acht Aufsätze in vier verschiedenen Farben. In weiß, rot, blau und grün findet ihr immer den passenden für euren Controller und habt ausreichend Ersatz, falls ihr ihn braucht. In unserem Test viel der Grip und auch die Optik angenehm auf. Vor allem im Vergleich zu anderen Thumbstick-Kappen, die wir zuvor angebracht hatten, wirken die von Hama weniger klobig und fügen sich gut ins DualShock4 Design-Konzept ein.

Aus Zweifel wir Interesse, aus Interesse wird Überzeugung

Als zweites bietet Hama Thumbstick-Aufsätze, die wir in dieser Form zuvor weder gesehen noch erwartet hätten. Natürlich kennen wir längere Thumbsticks von Scuf Controllern. Wir haben auch schon verschiedenste Möglichkeiten erlebt, wie man zu diesen kommen kann. Der Xbox One Elite Controller bietet zum Beispiel ein magnetisches Baukasten Konzept und bei Scufs entfernt ihr den Ring um die Sticks, um diese auszutauschen. Dagegen wirkt die Idee von Hama vergleichsweise einfach. Oft liegt aber genau in der Einfachheit die Lösung. Für 9 Euro befestigt ihr schwarze Kappen in zwei unterschiedlichen Längen auf euren Sticks. Jeweils vier dieser Kappen sind nach außen und vier nach innen gewölbt. Während die normalen Aufsätze lediglich mehr Grip bieten und den Original-Thumbstick vor Abnutzung schützen, ergänzen die XXL-Aufsätze euer Spielgefühl. Der längere Hebel sorgt dafür, dass eure Finger für den gleichen Weg mehr Strecke zurücklegen. Dadurch werden genauere Bewegungen ermöglicht. Dafür ist die Optik etwas gewöhnungsbedürftig.

Optik und Grip für den gesamten DualShock 4



Niemals ohne Kondom! So könntet ihr in Zukunft auch den Zustand eures DualShock 4 bezeichnen, denn Hama hat mit der Grip-Schutzhülle einen Controller-Überzug in 3 verschiedenen Farben im Programm. Wir hatten das Glück uns alle drei Farben (Rot, Blau, Schwarz) in Ruhe anzuschauen. Natürlich sind an diesem Punkt die Geschmäcker verschieden. Wir können aber ohne Zweifel sagen, dass alle Farben gefallen. Dies muss jedoch auch so sein. Denn ihr könnt bei einem Kauf die Farbe nicht selbst wählen. In einigen Shops ist die Aussage hierzu nicht eindeutig. Für rund 9 Euro ist der Preis für die Hülle nicht zu teuer, da sie hält, was sie verspricht. Noppen an den Griffen verleihen zusätzlichen Grip, die Hülle schützt euren gesamten Controller und alle weiteren Knöpfe bleiben dank genauer Aussparungen weiter ohne Probleme gut zu erreichen. Das Silikon wirkt hochwertig und verleiht dem Controller einen edlen samtenen Touch.

Verleiht eurem DualShock 4 den zweiten Atem!

Mit dem Black Thunder Erweiterungsakku fügt ihr dem standardmäßigen 1000mAH eures DualShock 4 Controllers nochmal soviel Power hinzu. So kommt ihr auf die doppelte Akku-Laufzeit ohne euren Controller aufzuschrauben oder anderweitig zu bearbeiten. Die Erweiterung könnt ihr nicht verwenden, wenn ihr die Grip-Schutzhülle von Hama über den DualShock 4 gezogen habt. Ist sie entfernt, müsst ihr etwas tüfteln, bis der Akku fest am Controller angebracht ist. Die Optik fügt sich trotz des nicht hochwertig wirkenden Kunststoffs gut in euer Spielgerät ein. Das Gewicht fällt ebenfalls kaum auf. Leider stört der Akku etwas beim Betätigen der Trigger-Tasten. Auch die Haptik des Zusatz-Akkus, die man im Spielgeschehen natürlich nicht bemerkt ist schlechter als wir es von anderen Hama-Produkten gewohnt sind. Solltet ihr dringend einen Zusatz-Akku für 25 Euro brauchen, greift zu aber berücksichtigt die genannten Punkte. Hier gibt es nur eine eingeschränkte Kauf-Empfehlung von uns.

Nintendo Switch, Smartphones und alles was ein Display hat

Genug an Zubehör für Sonys PlayStation 4. Nun widmen wir uns den Dingen, die wir bei Hama für die Nintendo Switch und Smartphones ausfindig machen konnten. Dabei widmen wir uns den Punkten Energieversorgung, Pflege und Ton. Den Start macht das Premium Alu Power Pack. Hierbei handelt es sich um eine Powerbank, die kaum Wünsche offen lässt. Sie wiegt etwas mehr als der für ebenfalls 20 Euro erhältliche tizi Flachmann Express. Dies ist allerdings nicht der Größe sondern dem hochwertigen Alu-Gewand geschuldet. In handlicher Größe erhaltet ihr eine 5000 mAh große Powerbank mit super In- und Output-Werten. In zwei Geschwindigkeitsstufen ladet ihr bis zu zwei Geräte gleichzeitig auf. Eine LED zeigt euch durch drei verschiedene Farben derweil den derzeitigen Akkustand an. Braucht ihr eine Powerbank um den Akku eures Smartphones, eurer Nintendo Switch oder auch eures DualShock 4-Controllers nennenswert zu verlängern oder aufzuladen, seid ihr hier definitiv an der richtigen Adresse.

Volle Mobilität auch beim Sound – Kabellos und kraftvoll

Nun machen wir einen größeren Sprung, was technologische Leistung und damit auch den Verkaufspreis angeht. Für rund 100 Euro erhaltet ihr von Hama nämlich die FreeStereo Twins. Zwillinge wolltet ihr schon immer mal? Das ist eure Möglichkeit. Die zwei kleinen Bluetooth Kopfhörer machen einen glasklaren, kräftigen Sound, den man ihnen beinahe nicht zutraut. Wir waren positiv überrascht. Dies liegt nicht nur an der guten Konnektivität von bis zu zwei Bluetooth-Quellen gleichzeitig sondern am Gesamtpaket. Mitgeliefert wird eine Station, die selbst einen Akku für bis zu vier Ladungen enthält. So seid ihr keinesfalls immer auf eine Stromquelle angewiesen. Alles, was den Sitz in euren Ohren verbessert, ist ebenfalls enthalten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Zwillinge sogar mit unter die Dusche nehmen. Egal ob ihr dort telefoniert oder Musik hört, dank Spritzwasserschutz kann nichts passieren. Pro Ladung könnt ihr mit einer Nutzungsdauer von ausreichenden zwei Stunden rechnen.

Zocken, telefonieren oder Musik hören – alles ist drin

Das Design der FreeStereo Twins ist unauffällig minimalistisch gehalten. Klare Tasten für Lautstärke und Anrufannahme sind gut zu sehen und zu ertasten. Ansonsten sind die zwei Stationen des Headsets nur so groß, wie sie sein müssen. Die Kunststoff-Tasten sind glänzend silbern, während der Rest in unauffälligem Schwarz gehalten ist. Die Front trägt eine silbergraue Applikation mit dem Hama-Schriftzug. Falls ihr also auf der Suche nach einem preiswerten Bluetooth-Headset mit überzeugender Leistung zum Beispiel für eure Nintendo Switch seid, könnt ihr den FreeStereo Twins von Hama bedenkenlos zugreifen.

Ein hilfreiches Set aus dem Do-it-Yourself-Regal der Elektronik

Was wir bei Next-Gamer nicht alles tun, um für euch wichtige Informationen zu erhalten. Gerade für den letzten Artikel unseres Tests gingen wir ans Äußerste. Für den Test des Glaskratzer-Entferners von Hama hab ich mir nämlich mein altes HTC One gegriffen und mit einem 10 Cent-Stück darauf eingeschlagen. Als das nicht die nötigen Kratzer brachte, nahm ich eine Kuchengabel. Mit zwei spürbaren Kratzern und wenig Hoffnung hab ich angefangen die Oberfläche meines Smartphones zu bearbeiten. Die beigefügte Anleitung ist einfach zu verstehen und die Durchführung ist problemlos. Anders als erwartet gab es einen positiven Ausgang. Die Kratzer sind weg und man kann sie weder sehen noch spüren. Habt ihr also einmal ein Problem an der Display Front, schaut, ob es das Hama Kit für 20 Euro nicht auch beheben kann, bevor ihr mehr investiert.