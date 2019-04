Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – Ab sofort für PC, Xbox One, PS4 und Switch erhältlich

Gestern wurde die „Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy“ in Europa für PS4, Xbox One, PC und Switch veröffentlicht. Capcom erinnert mit einem Launch-Trailer an den Titel.

Mit der „Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy“ können Fans nun abseits einer Nintendo DS die Abenteuer des namensgebenden Helden Phoenix Wright erleben. Die Trilogie umfasst „Phoenix Wright: Ace Attorney”, „Phoenix Wright: Ace Attorney – Justice for All” und „Phoenix Wright: Ace Attorney – Trials and Tribulations“. Sie sind allesamt in einer digitalen Sammlung enthalten.

„Angehende Anwälte und Starverteidiger dürfen keine Details übersehen, um ihre Mandanten vor Richter und Staatsanwaltschaft zu verteidigen“, so Capcom.

Die Spieler erleben rätselhafte Verbrechen und fordernde Prozesse. Zudem wurde die Grafik an aktuelle HD-Displays angepasst. Zum Launch stehen zehn Speicherstände für die englische und japanische Version zur Verfügung. Im August soll ein Patch nachgereicht werden, der die Lokalisierungen in Deutsch, Französisch, Koreanisch und Chinesisch integriert.