Phoenix Point – Geistiger X-COM Nachfolger startet Crowdfunding

X-COM Fans aufgepasst, denn Mit Phoenix Point könntet ihr bald einen spirituellen Nachfolger finden. Zumindest verspricht das der bulgarische Entwickler Snapshot Games, welcher heute eine Crowdfunding Kampagne für das Spiel gestartet hat. Leiter des jungen Studios ist Julian Gollop, welcher zuvor als Designer an der ursprünglichen X-COM Spiele arbeitete. Ziel der Kampagne ist es, 500.000 $ einzuziehen, womit man das Team vergrößern will. Bis jetzt wurden schon 334.781 $, also rund zwei Drittel der Zielsumme eingenommen.

Phoenix Point – X-COM mal anders?

Phoenix Point folgt erwartungsgemäß den aus X-COM gewohnten Konventionen, sowohl in puncto Gamedesign, als auch bei Story und Setting. Wie bei der Inspiration handelt Phoenix Point vom Konflikt zwischen der Menschheit und einem bis dato unbekanntem Gegner. Hierbei handelt es sich entweder um Aliens, Mutanten oder beides. Das neue Spiel wirkt allerdings eine ganze kante düsterer als die X-COM Reihe seit dem Serienreboot in 2012. Euer Ziel ist es als Commander des Phoenix Projects der Menschheit wieder auf die Beine zu helfen und herauszufinden, was aus den anderen Teams des Projekts geworden ist. Nach dem Ausbruch eines tödlichen Virus, ist die Menschheit im Jahr 2057 vom Aussterben bedroht. Die Überlebenden sammeln sich in wenigen Zufluchtsorten, welche von verschiedenen Parteien mit stark verschiedenen Ideologien und Geheimnissen regiert werden. Diese werden zusammen mit der Mutantenbedrohung wohl ein Faktor sowohl in der Story, als auch im Gameplay sein.

Das Gamedesign selbst weist dabei alles auf, was man auch von X-COM erwarten würde. Rundenbasierte Gefechte mit einem Soldatensquad, zufällig generierte Missionen verschiedener Arten, Gestaltung und Verbesserung von Soldaten und deren Ausrüstung und eine ausführliche strategische Planung außerhalb der Missionen werden allesamt Teil von Phoenix Point sein. Eine Erweiterung zur Inspiration sind dagegen die Bosskämpfe und die prozedurale Anpassung der Gegner als Reaktion zu den Taktiken des Spielers. Wir sind definitiv gespannt und hoffen das der Entwickler seine Versprechen halten kann. Ich persönlich bin seit den Reboot ein großer Fan von X-COM und begrüße mehr Spiele dieser Machart mit offenen Armen. Erscheinen soll Phoenix Point im vierten Quartal 2018 für Windows, Mac und Linux. Was haltet ihr von Phoenix Point? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!