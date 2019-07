PES 2020 – Demo für PS4, PC und Xbox One verfügbar

Konami hat die Demo von „PES 2020“ für die Plattformen Playstation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. Die Links zu den jeweiligen Store-Einträgen findet ihr in unserem Artikel.

Ab sofort könnt ihr die „PES 2020 Demo“ auf der Plattform eurer Wahl herunterladen und testen. Der Download ist selbstverständlich komplett kostenlos und beansprucht rund 5,5 GB Festplattenspeicher. Mit der Probierversion erhalten die Spieler einen Vorgeschmack auf das finale Produkt, welches in wenigen Wochen veröffentlicht wird. In der Demo lassen sich unterschiedliche Online- und Offline-Modi spielen, darunter Exhibition, Koop und Online Quick Match. Auf dem PC sowie der PlayStation 4 lassen sich zudem im Edit-Modus Trikotsätze entwerfen und Mannschaften bearbeiten. Alle Kreationen fließen anschließend in die Vollversion über.

Insgesamt bietet euch die Anspielfassung 13 spielbaren Mannschaften. Unter anderem könnt ihr folgende Mannschaften auswählen: FC Barcelona, Arsenal FC, Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo, Sport Club Corinthians Paulista, Vasco da Gama, Boca Juniors, River Plate, Universidad de Chile und Colo-Colo. Hinzu gesellen sich sechs generische Ligen und drei Stadien.

PES 2020 Demo herunterladen

„PES 2020“ wird ab dem 10. September 2019 für Playstation 4, Xbox One und den PC im Handel erhältlich sein. Nachfolgend könnt ihr euch einen Trailer passend zum Release der Demo ansehen.