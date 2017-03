Perfekte YouTube Ausrüstung – Die Kamera

Die perfekte YouTube Ausrüstung ist unsere neue Technik-Serie bei Next-Gamer. Wir sind uns bewusst, dass viele Gamer, genau wie wir, über den Tellerrand hinaus blicken. Viele von euch sind stark in sozialen Netzwerken verwoben, haben Interesse an weiteren Medien und stehen vielleicht sogar vor dem Schritt einen eigenen Kanal bei YouTube zu eröffnen. Aus diesem Grund und aus dem Grund, dass wir selbst mehr Video-Inhalte einbinden wollen, haben wir uns gefragt, was denn die technischen Grundvoraussetzungen für gute Videos sind. Zunächst sind uns da die Kameras eingefallen.

YouTube Videos drehen mit Canon Legria HF G40 und PowerShot G3 X

Wir ihr bereits seit unserm letzten Video wisst, drehen wir unsere Unboxings mit zwei unterschiedlichen Geräten. Bei uns kommt in diesem Fall für Fernaufnahmen Canons Legria HF G40 aus der Prosumer-Serie zum Einsatz. Für die Aufnahmen von oben haben wir die PowerShot genutzt. Beim Video zu diesem Special haben wir unsere Gedanken zu beiden Geräten natürlich in Bild und Ton für euch festgehalten. Um beiden Geräten gerecht zu werden und Vor- bzw. Nachteile der einzelnen Kamera-Typen auszuarbeiten, widmen wir uns beiden Geräten einzeln. Was wir vorab schon sagen können ist, dass wir aufgrund der unterschiedlichen Kamera-Typen kein Ranking darstellen möchten. Auch wenn beide preislich in etwa in einer Liga spielen. Eine andere Information, die dringend in unser Special gehört ist die Tatsache, dass ich meinen alten mittlerweile dementen Kater gleich mehrmals aus der Tonspur entfernen musste. Er begnügte sich nämlich nicht damit seinen Napf nur kurz umzuwerfen.

Die Arbeit mit der PowerShot G3 X

Fernab von überzeugenden technischen Daten ist die PowerShot G3 X eine Kompaktkamera mit ganz besonderen Eigenschaften. Egal ob es das tolle OLED Touch-Display, die Wifi-Konnektivität oder einfach nur das ganz normale Tagesgeschäft ist. Die Kamera steht ihren Mann. Handy-Kameras haben heutzutage den Vorteil, dass sie immer griffbereit sind aber auch wir haben im Testbetrieb die PowerShot G3 X nie weit aus den Augen verloren. An die optischen Eigenschaften einer solchen Kamera kann kein Handy kommen. Deshalb kam die Smartphone-Nutzung für unsere Videos nie in Frage. Es genügt, dass wir uns selbst in die Materie einarbeiten und immer besser werden müssen. Da sollten wir nicht noch mit schlechter Technik kämpfen müssen. So kamen wir auch zu dem Entschluss Canon zu kontaktieren. So hat uns die Kamera genauso durch unsere Videos begleitet wie bei einer Tour durch Nürnberg. Für Fotos und Videos mit festem Blickwinkel ist die Powershot eine super Wahl.



Die Nachteile im Video-Betrieb

Durch ihren Fokus auf Präzision hat die PowerShot G3 X beim Drehen von YouTube Videos vor allem bei beweglichen Motiven aus kurzer Distanz ihre Probleme. Bei dem Versuch das Ziel immer genau anzuvisieren strengt sie sich stark an, was man an unruhigen Bildern merkt. Hier zeigt die Legria ihre Stärken, doch dazu später mehr. Besonders Zeitgemäß ist die Verbindung der Kamera mit der Begleitapp, die euer Handy zum Sucher macht. Auch hier fehlte uns die Video-Funktion. Was jedoch einen auch bei Videos für eine Photo-Kamera unglaublich guten Eindruck hinterlassen hat, ist das eingebaute Mikrofon. Ihr hört selbst, dass es klar und gut aufzeichnet. Natürlich erhält man auch allerhand Zubehör für die Edle Kamera. Von Taschen über Stative bis hin zu weiteren Objektiven und Blitzlichtern ist alles dabei. Zudem waren wir in der Nürnberger Lorenzkirche auch von den Bildern bei schlechteren Lichtverhältnissen total angetan.

Die Video-Maschine Legria HF G40

Müsst ihr euch für eine von unseren Test-Kameras entscheiden, seid ihr bei der Legria HF G40 an der richtigen Adresse. Videos sind einfach ihre Kernkompetenz und das strahlt sie in jeder Lebenslage aus. Sie ist handlich genug um mit einer Hand einfach bedient zu werden aber groß und wertig genug um tolle bewegte Bilder zu liefern. Es ist toll auf einem mit HDMI angeschlossenem Bildschirm direkt zu sehen, was man aufnimmt. Aber auch das eingebaute OLED-Touch-Display lässt keinerlei Wünsche offen. Es handelt sich einfach um top-aktuelle Video-Hardware, die man für gut 1000 Euro auch erwarten darf. Das Zubehör ist üppig, die Funktionen umfangreich und Optik und Design genau so zeitgemäß wie zeitlos. Egal ob zu Hause, auf Messen oder auch bei Familienfeten wir sind davon überzeugt, dass die Legria HF G40 auch außerhalb von YouTube eine tolle Figur macht und man mit dem Kauf für längere Zeit ausgesorgt hat.

Diese Diashow benötigt JavaScript.

Tolle Videos und gute Bilder

Was ist uns für YouTube-Videos am wichtigsten? Wir wollen schnell reagieren können, wenn wir eine Idee haben. Das ist bei beiden Kameras uneingeschränkt gegeben. Wir wollen uns das drehen nicht schwieriger machen als nötig. Da kommt uns die Legria HF G40, die uneingeschränkt auf Videofunktionalität zugeschnitten ist, mit allerhand Nützlichem entgegen. Zum einen die Wifi-Verbindung mit der dank der verfügbaren Software die beste Brücke zwischen PC und Kamera geschlagen wird. Dann die Fernbedienung, die uns gerade, wenn wir auf uns allein gestellt sind, vor vielen unnötigen Gängen bewahrt. Die größte Unterstützung sind aber die verbauten Hightech-Komponenten, die Motive geschickt anvisieren, schlechte Lichtverhältnisse optimieren und selbst bei schnellen Bildern eine gute Leistung bringen. Hätte meine Katze mir nicht dazwischen gefunkt, wäre ich mit dem ersten Take direkt ans Ziel gekommen. So musste ich an der Tonspur einige Veränderungen vornehmen. Mehr können und wollen wir nicht verlangen.

Definitiv perfekte Kameras für YouTube-Videos

Die beiden Kameras sind vielleicht nicht die besten Kameras für YouTube-Videos aber sie sind in Kombination perfekt für uns bei der Produktion von hochwertigem Video-Content. Während wir sicherlich noch besser werden können, ist die technische Ausstattung von Canon mehr als wir uns erhoffen konnten. Egal ob es um die Einsteigerfreundlichkeit oder der letztendlichen Qualität geht. Wir sind vollkommen überzeugt. Unser erstes Video machten wir an dem Tag, als wir die Technik erhalten haben. Unser zweites Video dann heute und noch viele weitere werden kommen. Angehende YouTuber oder YouTube-Stars, die mit ihrer Technik nicht zufrieden sind, sollten das Angebot von Canon eindeutig auf dem Zettel haben. Wir freuen uns auf unsere nächsten Videos, die mit dem nächsten Unboxing schon vor der Tür stehen und auch diese Serie wird fortgesetzt. Lasst euch also überraschen, was wir zukünftig für euch in Petto haben.