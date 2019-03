PAX East 2019 – Gearbox enthüllt Borderlands 3

Im Rahmen der PAX East hat Gearbox Software „Borderlands 3“ enthüllt. In einem gestrigen Livestream zeigte man auch gleich einen ersten Trailer samt Gameplay-Material. Darüber hinaus hat das Unternehmen die „Borderlands Game of the Year“-Edition und ein UHD-Pack für die Handsome Collection angekündigt.

Nach einer langen Wartezeit hat Gearbox Software endlich den Looter-Shooter „Borderlands 3“ vorgestellt. Wie Randy Pitchford im Rahmen der gestrigen Enthüllung zu verstehen gab, arbeitet das Team bereits seit fünf Jahren an dem Titel, zu welchem am 3. April weitere Einzelheiten folgen sollen. Das Ziel sei es einen würdigen Nachfolger zu erschaffen, der in Sachen Waffen, Charaktere, Feinde und Irrsinn eine Schippe drauflegt. Der erste Trailer sollte euch einen guten Eindruck verschaffen, worum es grob bei Borderlands geht.

Darüber hinaus hat das Unternehmen „Borderlands“ als „Game of the Year“-Edition angekündigt. Demnach werdet ihr ab dem 03. April 2019 in der Lage sein das erste Abenteuer auf eurer Playstation 4 sowie Xbox One erleben zu können.

„Entdecke den Koop-Shooter-Looter, mit dem alles angefangen hat! Mit neuen Waffen, visuellen Upgrades, Charakterköpfen, goldenen Truhen und Schlüsseln sowie allen 4 Zusatzpaketen könnt ihr den gesamten Inhalt eines der meistgelobten Spiele seiner Zeit genießen, jetzt in einem süßen und köstlich modernen Paket!“

Die Neuauflage kehrt mit zahlreichen Verbesserung auf die aktuelle Konsolengeneration zurück. So könnt ihr wie in „Borderlands 2“ eine Mini-Map aktivieren, Inventar sowie Waffen als Favoriten oder als Schrott markieren, Munition, Geld und Gesundheit werden automatisch eingesammelt und eurer Charakter kann umfangreicher angepasst werden. Zudem werden sechs zusätzliche legendäre Waffen integriert und die Bosskämpfe wurden verbessert.

Für den PC wird die Neuauflage ebenfalls veröffentlicht. Besitzer des Originals können sich über ein kostenloses Upgrade freuen. Solltet ihr im Besitz von „Borderlands 2“ oder „The Pre-Sequel“ sein, erhaltet ihr zusätzlich 75 Goldene Keys sowie zwei zufällig ausgewählte Waffen gratis.

Eine weitere Ankündigung betrifft „Borderlands: The Handsome Collection“. Der Titel wird um ein kostenloses UHD-Pack erweitert, welches ab dem 03. April heruntergeladen werden kann. Somit könnt ihr „Borderlands: The Handsome Collection“ auf den Upgrade-Konsolen PS4 Pro und Xbox One X mit 4K Ultra HD und HDR erleben.

„Dieser kostenlose, optionale Download verbessert die Optik von Borderlands: The Handsome Collection samt der zugehörigen DLCs für Konsolen und bietet ein visuelles Upgrade für Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel samt der DLCs auf PC. „

Abschließend verkündete das Unternehmen, dass alle bestehenden DLC-Inhalte aus „Borderlands 2“ ab Sommer 2019 für alle Spieler von „Borderlands 2 VR“ komplett kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Somit können sich alle Besitzer von „Borderlands 2 VR“ über die kostenlosen Erweiterungen „Captain Scarlett und ihr Piratenschatz“, „Mr. Torgues Kampagne des Metzelns“, „Sir Hammerlock auf Großwildjagd“ und „Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung“ freuen.