Party Hard – Fortsetzung bestätigt

Im Sommer 2015, erschien ein Spiel, mit kontroversem Setting, das sich sehr schnell als Geheimtipp herauskristallisieren konnte. Die Rede ist natürlich von Party Hard! In diesem Spiel schlüpft der Spieler in die Haut eines Mannes, der Jagd auf seine lautstark feiernden Nachbarn macht. Fast zwei Jahre später, kündigt der Indie-Entwickler jetzt den zweiten Teil an! Passend zur Ankündigung gibt es natürlich einen ersten Trailer.

Das Gameplay ist recht nah am Vorgänger, doch an der Engine wurde gewaltig geschraubt! Denn dieses mal gibt es eine schicke 3D-Umgebung samt neuer Physik-Einbindung. Der Charme des Originals bleibt, dank des Charakter-Designs jedoch erhalten. Die Story ist wohl zehn Jahre nach dem ersten Teil angesiedelt und handelt dieses Mal von einem neuen Protagonisten.

Alpha zu Party Hard 2 im Anmarsch

Wer Party Hard so schnell wie möglich spielen will, kann sich bei tinybuild ab sofort für die kommende Alpha-Phase registrieren lassen. Außerdem wird der Titel auf der PAX East das erste mal anspielbar sein.

Der Release ist für den Sommer 2017 angesetzt.