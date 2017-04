Overwatch – Neues Comic zeigt potenzielle Inhalte

Blizzard hat das neue Overwatch-Comic „Uprising“ veröffentlicht. Darin finden sich einige Hinweise zum bevorstehenden Story-Event und es gibt neue Skins für Genji, Tracer und Torbjörn zu sehen.

Vorbereitung des Story-Events

Am 11. April soll in Overwatch ein Ingame-Story-Event stattfinden. Während bisherige Events sich immer an Ereignissen der echten Welt orientiert haben wie Halloween oder Weihnachten, soll dieses Event sich auf die Hintergrundgeschichte des Shooters beziehen.

Blizzard hat nun ein Comic veröffentlicht, das auf dieses Event einstimmen soll. Es spielt sieben Jahre vor Overwatch und zeigt die Gruppierung rund um Soldier 76 und ihren Kampf gegen Omnic-Gruppierung „Null Sector“. Diese sorgen in King’s Row für ordentlich Unruhe. Das Comic könnte daher durchaus die Grundlage für das Story-Event „King’s Row Uprising“ darstellen.

All dies findet während der Omnic-Krise statt. Dabei handelt es sich um einen kriegerischen Konflikt zwischen Menschen und von ihnen erschaffenen Robotern mit Bewusstsein.

Potenzielle neue Skins

Außerdem kann man in dem Comic potenzielle neue Skins sehen. Wir sehen Tracer in einer Uniform und Genji ohne Körperpanzerung. Dies könnte darauf hindeuten, dass mit dem Story-Event auch neue Skins veröffentlicht werden.