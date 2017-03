Overwatch: Neue Heldin vorgestellt

Roboter Orisa tritt der Heldenriege von Overwatch bei und gibt dem Multiplayershooter einen neuen Tank. Angekündigt wurde der Charakter im Rahmen eines der regelmäßigen Entwicklerupdates zum Spiel. Wie für einen Tank üblich, hält Orisa einiges aus und soll das Feuer der Gegner auf sich lenken. Zum Kämpfen nutzt Orisa eine Fusionskanone, mit der sie kräftig austeilt. Ebenso kann sie ihr Team mit einem Schild schützen, ähnlich wie Winston und Reinhardt. Ihre ultimative Fähigkeit ist dagegen ein Superbooster, welcher den Schaden aller Verbündeten in der Nähe verstärkt. Eine detaillierte Auflistung aller Fähigkeiten mitsamt Videos findet Ihr auf Orisa’s offizieller Heldenseite.

Helden werden nicht geboren – Sie werden gemacht!

Passend zur Ankündigung hat Blizzard ebenfalls einen animierten Storytrailer zu Orisa veröffentlicht. Hier erfahren wir die Hintergrundgeschichte der mechanischen Heldin. Nachdem Doomfist einen Flughafen attackiert, nimmt sich Jungerfinderin Efi Oladele einem Sicherheitsroboter an und macht ihn zur Heldin. Das alles erinnert etwas an Disney’s Big Hero 6 oder Iron Man und passt sehr gut in die Welt von Overwatch. Wer die neue Heldin bereits ausprobieren will, kann das auf einem von Blizzard’s Testservern tun. Wir freuen uns ebenfalls darauf, die ein oder andere Runde mit Orisa zu drehen.