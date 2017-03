Overwatch – Mädchen bekommt Schulverweis wegen Overwatch-Insider

Videospiele sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen – auch in den Grundschulen. Ein Mädchen hat einen Schulkameraden als „Hanzo Main“ bezeichnet und dafür einen Schulverweis kassiert.

Das ist schon kurios. Der Lehrer begründete den Verweis mit der Aussage: „Ein anderer Schüler nahm ihren Bleistift und sie bezeichnete ihn als ‚Hanzo Main‘. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber es war ganz klar als Beleidigung gemeint.“ Das Mädchen hatte wohl den ein oder anderen Overwatch-Insider fallen lassen.

Der Vater des Mädchens schrieb Folgendes auf Twitter:

My daughter got in trouble for calling a kid who stole her pencil a Hanzo main. My husband and I have been laughing for half an hour. pic.twitter.com/Y1vDfGZZpA

— Allie (@abrekke83) 16. März 2017