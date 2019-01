Overkill’s The Walking Dead – Vorerst keine Konsolenversion

Wie Starbreeze und Overkill Software bekannt gegeben haben, wird man die Konsolenversion des kooperativen Survival-Shooters „Overkill’s The Walking Dead“ erneut verschieben müssen. Ob und wann der Titel für Konsolen veröffentlicht wird, bleibt vorerst ungewiss.

Während PC-Spieler seit dem 06. November 2018 alleine oder kooperativ den Survival-Shooter „Overkill’s The Walking Dead“ spielen können, warten Konsolen-Besitzer weiterhin vergeblich auf einen Release. Nach einer ersten Verschiebung sollte „Overkill’s The Walking Dead“ eigentlich im Februar 2019 für die PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Leider sieht sich Publisher Starbreeze dazu gezwungen, die Veröffentlichung auf den Konsolen ein weiteres Mal zu verschieben.

Laut den Verantwortlichen wird man die Konsolenversionen auf unbestimmte Zeit verschieben. Den zuständigen Entwickler von Overkill Software soll genug Zeit eingeräumt werden, um die Performance zu überprüfen und zu verbessern. In Kürze möchte das Unternehmen weitere Details zum Thema mitteilen.