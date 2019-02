Wie das Unternehmen Starbound Entertainment verkündet, habe man die Zusammenarbeit mit den Starbreeze Studios eingestellt und somit dem Survival-Shooter „Overkill’s The Walking Dead“ den Stecker gezogen. Somit wird das Spiel nicht mehr für die Konsolen Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht. Auch die PC-Version ist mit sofortiger Wirkung eingestellt worden und wird nicht weiter entwickelt oder verbessert.

In einem offiziellen Statement hat sich Starbound Entertainment, Besitzer der Rechte an der „The Walking Dead“-Marke, zu der Trennung folgendermaßen geäußert:

„Von heute an haben wir unseren Vertrag mit Starbreeze Studios aufgelöst und werden alle Bemühungen an Overkill’s The Walking Dead einstellen. Unsere Schöpfer und ihre Geschichten sind der Kern von Skybound und seit 2014 haben wir hart gearbeitet, um die Welt von The Walking Dead in einem herausragenden kooperativen Action-Shooter zu erweitern. Wir haben unser Bestes getan, um mit Starbreeze zusammenzuarbeiten und viele Probleme zu lösen, die wir mit dem Spiel gesehen haben, aber letztendlich konnte Overkill’s The Walking Dead weder unseren Standard noch die Qualität, die wir versprochen bekamen, erreichen.“

Darüber hinaus entschuldigt sich Starbound Entertainment bei allen Fans und weist daraufhin ebenfalls vom finalen Produkt enttäuscht zu sein. Man sei jedoch weiterhin bemüht hochqualitative Inhalte zu bieten und suche derzeit nach alternativen Möglichkeiten im Videospielbereich für die „The Walking Dead“-Reihe.

„Overkill’s The Walking Dead“ wurde im November 2018 für PC veröffentlicht und hatte mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Um sich voll und ganz den Problemen der PC-Version widmen zu können, wurden die Konsolenversionen immer weiter nach hinten verschoben. Nun wurde der Titel endgültig eingestellt.