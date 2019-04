Outward im Test – Überleben des stärkeren

Mit „Outward“ hat das kanadische Entwickler-Team Nine Dot Studios ein außergewöhnliches Open-World-Survival-Rollenspiel geschaffen. Bereits der Ansatz des Helden ist in diesem Titel anders, als ihr es gewohnt seid. Statt euch mit übernatürlichen Kräften auszustatten, spielt ihr einen ganz gewöhnlichen Menschen. Ihr seid kein göttlicher Krieger oder Drachengeborener und ihr werdet nie in der Lage sein, ganze Armeen im Alleingang besiegen zu können. Mit einigen innovativen Konzepten und einem Online sowie lokalen Koop Splitscreen-Modus möchten die Entwickler das Rollenspiel-Genre voranbringen. In unserem Test verraten wir euch wie sich der Titel schlägt, welche innovativen Ideen die Entwickler verfolgten und vor allem an welche Spieler sich der Indie-Titel wendet. Denn eins ist sicher, „Outward“ wird nicht jedermann glücklich machen können.

Aller Anfang ist schwer

Wie bereits erwähnt seid ihr in „Outward“ nur ein gewöhnlicher Mensch unter vielen und dementsprechend müsst ihr euren Verstand gebrauchen, um in diesem Spiel überleben zu können. Dabei gilt es auch menschliche Bedürfnisse wie Hunger, Durst oder Schlaf zu befriedigen, ansonsten kippt man ganz schnell um. Aber alles von Anfang an. Eine Besonderheit des Spiels ist, dass ihr das komplette Abenteuer mit einem Freund im Couch Koop im Splitscreen-Modus oder im kooperativen Online-Modus erleben könnt.

Wie in jedem Rollenspiel dürfen wir zunächst einen eigenen Charakter erstellen. In dem rudimentären Editor dürfen wir uns nicht nur für ein Geschlecht entscheiden, sondern auch einzelne Individualisierungsmerkmale auswählen wie Frisur oder Gesicht. Neben der geringen Menge an Auswahlmöglichkeiten fällt einem sofort die schlechte Grafik des Titels ins Auge. Bereits im Editor sind die Texturen verwaschen und der Charakter detailarm, so als müssten die Texturen noch nachladen. Im Spiel selbst wird es nicht besser. Die grafische Qualität versetzt euch in die Zeit der letzten, wenn nicht sogar vorletzten, Konsolengeneration zurück. Aber ich kann euch an dieser Stelle versichern, dass ihr euch irgendwann an die Grafik gewöhnt und eure verwöhnten Augen sehen über die verwaschenen Texturen hinweg.

Die Hauptgeschichte wird euch in Bild- und Textform erzählt. So erfahren wir zu Beginn des Abenteuers, dass der Familie des Helden ein Blutschwur auferlegt wurde, da die Großmutter vor vielen Jahren ein schreckliches Verbrechen gegenüber dem Stamm verübt hatte. So machte sich der Protagonist in Begleitung seines besten Freundes auf und umsegelte die Welt, um genug Geld zu verdienen und sich endgültig von dem Blutschur zu befreien. Vor dem Ziel erleidet man jedoch Schiffbruch und verliert sein gesamtes Hab und Gut. So erwachen wir völlig nackt bis auf die Unterhose am Strand und lesen die erstbesten Items auf. Dabei werden in mir Erinnerungen an die „Gothik“-Reihe wach. Ein paar Schritte weiter treffen wir auf Yrzan, den besten Freund, der nur knapp überlebt hat. Er empfiehlt sich bei einem der improvisierten Schlafsäcken auszuruhen. Und hier stoßen wir bereits auf eine der innovativen Ideen der Entwickler, denn Ausruhen ist in der Wildnis nicht ganz ungefährlich. So öffnet sich ein Fenster in welchem wir auswählen können wie lange wir schlafen wollen und wie lange wir davon Wache halten. Je länger wir schlafen, desto höher das Risiko im Schlaf überfallen zu werden, um das Risiko zu minimieren müssen wir auch Wache halten. Zudem können wir an Schlafplätzen – die überall errichtet werden können – auch etwas Zeit in die Reparatur unserer Ausrüstung investieren.

Nach der Rast erwachen wir im Leuchtturm von Cierzo, dem Heimatdorf des Helden und werden gleich von einem wütenden Mob begrüßt. Dieser verlangt 150 Goldstücke als Blutpreis in den nächsten 5 Tagen oder unser Heim wird gepfändet. Da es jedoch in Cierzo an Arbeit mangelt, müssen wir unsere sieben Sachen packen und in die Welt hinausziehen, um die 150 Goldstücke schnellst möglich auftreiben zu können. Ohne die richtige Ausrüstung überleben wir nicht lange und so lässt und die Hauptwache am Eingang des Dorfes nur heraus, wenn wir ein Schwert, Proviant und eine Wasserflasche vorweisen können. Schade nur, dass viele Situationen die Immersion der Fantasywelt schnell zunichtemachen. Laut der Story sollten alle Dorfbewohner sauer auf uns sein, da sie uns die Schuld für das Schiffsunglück in die Schuhe schieben, doch in den Unterhaltungen herrscht ein friedlicher Ton und auch die Begrüßungen sind stets freundlich. Darüber hinaus können wir nur mit einer Handvoll NPCs interagieren. Nur Questgeber, Trainer und Händler können angesprochen werden, alle anderen Charaktere laufen als seelenlose Statisten umher. Auch erleben wir zwar einen Tag- und Nachtwechsel, doch dieser hat gar keine Auswirkungen auf die Abläufe der Charaktere und wir erleben zur jeder Tages- bzw. Nachtzeit dieselbe Szenerie. Selbst Geschäfte bleiben nachts geöffnet.

Mit Vorbereitung und Verstand

„Outward“ ist ein sehr untypisches Action-Rollenspiel, denn es verzichtet komplett auf ein Klassen- oder Levelsystem. Stattdessen verbessert man sich durch seine Ausrüstung. Zudem können Lebens- und Ausdauerpunkte sowie Fähigkeiten bei bestimmten Trainern gekauft werden. Viel mehr Wert wird auf eine Vielzahl von Survival Aspekten gelegt. Wir müssen stets gut vorbereit sein auf die unterschiedlichen Umstände der Welt, nicht nur diverse Feinde wie Monster, Banditen oder Raubtiere stellen eine Gefahr dar, sondern auch die Umwelt selbst. Wird unser Held müde, dann wirkt sich dies negativ auf die Ausdauer aus. Durch ständiges rennen zum Beispiel wird man schneller müde und die Ausdauerleiste wird permanent reduziert, bis wir uns im Schlaf ausgeruht haben oder einen Trank nutzen. Hunger und Durst gilt es genauso zu bekämpfen wie Kälte oder Hitze, deshalb müsst ihr ständig die Umgebungstemperatur im Blick behalten, welche am unteren Bildschirmrand angezeigt wird. Mit der passenden Kleidung trotzt ihr allen Witterungsverhältnissen, sei es die sengende Hitze der Wüste oder die Kälte des Winters. Darüber hinaus könnt ihr euch Krankheiten und Infektionen einfangen, deshalb solltet ihr euch auf alle Eventualitäten vorbereiten und immer das passende Gegenmittel parat haben.

Und wie es sich für einen ordentlichen Survival Titel gehört, könnt ihr auch in „Outward“ Craften und Kochen. Für das Craften benötigt ihr zunächst ein paar Pläne, die bei Händlern oder in der Welt gefunden werden können. Mit Bauplänen könnt ihr eine bessere Ausrüstung herstellen oder wichtige Verbände. Mit dem Kochsystem könnt ihr entweder nach Rezept oder frei Schnauze kochen, wobei einige interessante gerichte entdeckt werden können. Geht das Kochen schief, dann kreiert ihr eine ungeniessbare Grütze, die euch nur bedingt satt macht. Leider könnt ihr euch mit den Gerichten nicht zusätzlich Buffen, sodass diese tatsächlich nur existiert, um euch den Bauch voll zu schlagen. Buffs können durch bestimmte Tränke erzielt werden. Zum Beispiel können wir einen Trank zu uns nehmen, der unsere Verteidigung für kurze Zeit steigert oder unsere Angriffe verstärkt.

Eine weitere Problematik ist die Orientierung. Auf der Map werdet ihr die Markierung für euren Spielcharakter nicht finden, auch neu entdeckte Ortschaften werden nicht vermerkt. Ihr müsst euch an der Landschaft, den Städten oder Ruinen orientieren. Die Sichtweite des Spiels hilft einem hierbei ungemein. Auch Wegbeschreibungen zu Quests werden nirgends notiert, sodass ihr euch merken müsst wo es langgehen soll. In den vier großen Arealen mit unterschiedlichen klimatischen Bedingungen, kann man sich schnell verlaufen. Besonders wenn es dunkel ist und eure Lichtquelle, sei es eine Fackel oder der schein eurer Laterne, gerade so die Straße vor euch erhellt. Zum Trost könnt ihr zumindest auf eigene Marker setzen. Auf ein Schnellreisesystem wurde leider verzichtet.

Kein Zurück

Selten haben eure Fehler und Entscheidungen ein solches Gewicht gehabt, wie in „Outward“. Durch ein automatisch permanentes Speichersystem ist es nicht möglich zu laden und ein Scheitern ungeschehen zu machen. Da eure Figur nur wenige Treffer einstecken kann und schnell mal aus den Latschen kippt, wird es umso wichtiger sich vernünftig vorzubereiten und seine Ausrüstung zu verbessern. Im Falle eines Verlusts der Lebensenergie sterbt ihr jedoch nicht, sondern verliert lediglich das Bewusstsein. Wie in den „Souls„-like Spielen, gehört auch in „Outward“ das Scheitern zum Lernprozess. Erst im Spielverlauf lernt ihr euch bestens auf die jeweilige Situation zu wappnen.

Bei meinem ersten Überlebensversuch in der Wildnis stolperte ich über zwei Banditen, denen ich nicht gewachsen war und prompt landete ich als „Gefangener“ in ihrem Lager. Gefangen war ich nicht wirklich, denn die Entwickler waren nicht ganz so grausam, wie es zunächst klingen mag. Ich erwachte in einem Gebäude ohne Türen, mit einer zwar simplen, aber doch ausreichenden Ausrüstung vor den Füßen und mein Lebensbalken war noch zu einem Viertel gefüllt. Direkt bewaffnet mit einer keule und einem zerschlissenen Arbeiterhemd versuchte ich meinen Ausbruch aus dem Banditenlager, jedoch ohne Erfolg. So schlugen die Banditen mich noch zwei weitere Male in die Bewusstlosigkeit und ich erwachte plötzlich nicht mehr im Banditencamp, sondern ein Stück weiter weg vom Lager, mitten in der Wildnis. Praktischerweise haben die Banditen mich aus dem Lager geschmissen und zum Geschenk auch meinen Rucksack, samt erbeuteten Inhalt, neben mir hinterlegt. Dementsprechend kann das Spiel zwar sehr frustrierend und schwer sein, doch die Entwickler haben Mechaniken eingebaut, welche die Frustration nur zu einem bestimmten Punkt ausreizen. In meinem zweiten Anlauf lief es deutlich besser.

Kämpfe mit bedacht

Auch das schwammige Kampfsystem trägt zum Schwierigkeitsgrad bei. Wie auch in Dark Souls lassen sich Items, Tränke, Skills oder Waffen auf acht frei belegbare Schnellzugriffs-Slots legen. So könnt ihr euch zum Beispiel schnell mit einem Trank heilen oder von einer Fernkampf- zu einer Nahkampfwaffe wechseln. Eine Besonderheit des Spiels ist, das Rucksacksystem. Mit einem Knopfdruck könnt ihr euren Rucksack abwerfen, wodurch ihr viel weniger Ausdauer im Kampf verbraucht und deutlich agiler werdet. Doch achtet unbedingt darauf, dass ihr Tränke, Waffen und Items eurer Slots nicht im Rucksack aufbewahrt, sondern in der Tasche bei euch habt, sonst nützt euch das Schnellzugriffssystem recht wenig.

Sowohl ihr, als auch eure Gegner verfügen über eine Haltungsleiste. Blockt ihr zu lange, so kann eure Haltung gebrochen werden und ihr setzt euch für kurze Zeit den Angriffen der Feinde aus. Mit schnell aufeinander folgenden Attacken brecht ihr die Haltung der Gegner und bringt sie zu Fall, wodurch sie euren Angriffen völlig ausgesetzt sind. Jedoch solltet ihr stets eure Ausdauer im Auge behalten. Zudem könnt ihr die Kombo-Angriffe der Gegner nicht unterbrechen, sodass ihr euch zunächst ihre Bewegungsmuster ansehen solltet. Auch nach 30 Spielstunden können einem die bekannten Gegnertypen noch gefährlich werden, besonders, weil ihr sie selten allein antrefft.

Im späteren Verlauf könnt ihr euch Magie zu eigen machen. Die Fertigkeit Magie zu wirken schaltet ihr durch eine Quest frei und verfügt dann über eine Manaleiste. Doch auch bei der Magie müsst ihr vorsichtig sein, denn wenn eure Manaleiste leer ist, könnt ihr weiterhin Magie wirken, jedoch auf Kosten eurer Lebens- und Ausdauerenergie. Mit selbst gebauten Fallen oder Runenmagie könnt ihr Feinden geschickt zusetzen oder aus Katalysatoren wie einer Fackel in der Hand einen Flammenwerfer zaubern.

Fazit

„Outward“ eignet sich perfekt für Spieler die knackige Rollenspiele lieben und sich auch mit Survival Aspekten anfreunden können. Zudem könnt ihr das komplette Abenteuer mit einem Freund auf der Couch oder auch Online bestreiten. Aus technischer Sicht kann der Titel sich nicht mit aktuellen Triple AAA Produktionen messen. Sieht man jedoch über den Tellerrand und lässt sich auf das Spiel ein, dann kommt man nur noch schwer davon los. Durch die permanente Speichermechanik war ich gezwungen mir zweimal zu überlegen einen Gegner ohne einen Heiltrank in der Tasche anzugreifen. Auch wenn es kein „Game Over“ Bildschirm gibt, so bestraft euch das Spiel auf eine andere Art und Weise.

Die Rucksack-Mechanik ist großartig und der Umgang mit Magie ist unkonventionell, aber überaus motivierend. Der Verzicht auf ein Klassen- und Levelsystem bereichert den Erkundungsdrang, denn jedes gefundene oder gecraftete Ausrüstungsstück kann direkt genutzt werden. Dabei müssen wir nicht auf eine Levelgrenze oder ähnliches achten. Zudem müsst ihr euch mehr denn je auf euren Orientierungssinn verlassen, denn die Karte zeigt nur die wichtigsten Orte auf, ohne euren aktuellen Standort preis zu geben. In diesem Spiel seid ihr ein menschlicher Abenteurer, der mehr auf seinen Verstand setzen muss, als auf reine Muskelkraft oder übernatürliche Gaben. Outward ist aktuell ab 33,77 € für Konsolen zu haben.