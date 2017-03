Outlast 2 – In Australien gebannt und dann wieder doch nicht

Outlast 2 wurde letzte Woche vom Australian Classification Board gebannt. Das Horror-Spiel hat keine Altersfreigabe erhalten und sollte daher in Australien verboten werden. Nach einer erneuten Einreichung des Spiels darf das Spiel nun aber doch an volljährige Spieler verkauft werden

Die Entwickler Red Barrels gaben in einem Statement bekannt, dass sie keine Änderungen am Spiel vorgenommen haben. Ursprünglich soll der Grund für die Entscheidung der Behörde Darstellung von sexueller Gewalt, die selbst für die Einstufung in die 18+ Kategorie zu hart war, gewesen sein.

Spiele, die nicht die Anforderungen für eine 18+ Einstufung erfüllen, dürfen in Australien nicht verkauft werden. Warum die Behörde letztlich doch ihre Meinung geändert hat, bleibt unklar. Das Spiel wird also termingerecht am 26. April auch in Australien erscheinen.