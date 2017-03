Outlast 2 – Es gibt endlich einen Release-Termin

Vor nicht allzu langer Zeit wurde über einen möglichen Release-Termin von Outlast 2 spekuliert. Ein Händler hatte damals, aus Versehen, ein Datum für den Release des Horror-Schockers ausgeplaudert. Jetzt ist jedoch ein offizielles Datum bekanntgegeben worden: der 25. April. Dann soll es für alle PC-, PS4- und Xbox One-Zocker möglich sein, das Spiel zu spielen!

Der Titel wird dann aber nicht nur als normale Version im Laden stehen. Nein, es wird die sogenannte Outlast Trinity-Box in den Handel kommen. In dieser wird sich neben Teil 1 und 2 auch der erste große DLC Whistleblower befinden. Das ist besonders für alle Serien-Neulinge ein wirklich schickes Angebot.

Welcome to Temple Gate. Outlast 2 will be available digitally on PC, XBOX One and Playstation 4 on April 25th. pic.twitter.com/EFzYowzhay

— Red Barrels (@TheRedBarrels) March 6, 2017