Outer Wilds – Mystery-Adventure hat einen Termin

Annapurna Interactive und Mobius Digital haben das Releasedatum ihres Mystery-Adventures „Outer Wilds“ enthüllt. Passend zu der Enthüllung gesellt sich der obligatorische Launch-Trailer, welchen ihr unterhalb des Artikels findet.

Wie Annapurna Interactive und Mobius Digital bekannt gegeben haben, wird „Outer Wilds“ (nicht zu verwechseln mit „The Outer Worlds“) am 30. Mai 2019 für die Xbox One und den PC (via Epic Games Store) veröffentlicht. Wie es heißt sollen zu einem späteren Zeitpunkt Portierungen für weitere Plattformen erfolgen.

In „Outer Wilds“ schlüpfen wir in die Rolle eines neuen Rekruten der Outer Wilds Ventures. Unsere Aufgabe ist das erforschen und erkunden eines sich ständig ändernden Sonnensystems. In den gefährlichsten Winkeln des Weltalls wird man Antworten auf die tiefsten Geheimnisse finden können.