Open Beta zu Gigantic gestartet

Xbox One und PC-Spieler aufgepasst! Perfect World Entertainment Inc. und Motiga Inc. gaben bekannt, dass sich das Free-to-play Action-MOBA Gigantic nun in der offenen Beta-Phase befindet. Gigantic bietet Cross-Plattform-Action, welche Euch strategisch genauso fordern soll, wie am Abdrücker. Ein wichtiges Spielelement sind gigantische Guardians, die mit oder auch gegen Euch kämpfen und Kreaturen, welche ihr im Spielverlauf beschwören dürft.

Die Open-Beta im Rahmen des Xbox Game Preview Programms beihaltet eine wöchentliche Rotation von jeweils sechs Kämpfern aus der gesamten Riege von isgesamt 16 Protagonisten und drei Maps mit den Namen Siren’s Stand, Ghost Reef und Sanctum Falls. Die Fähigkeiten der Charaktere sollen sich stark voneinander unterscheiden und die Kämpfer verfügen zusätzlich über eigene Skill-Trees. Gekämpft wird immer in fünfer Teams gegen einander, wobei jeder seinen Guardian an seinder Seite hat. Im Spielverlauf geht es darum wichtige Punkte der Karte für Euch zu erobern und dann gigantische Kreaturen zu beschwören. Nur wer den Guardian des Gegners besiegt, trägt den Sieg davon.

Während der gesamten Beta-Phase und darüber hinaus werden weitere Helden, Maps, Guardians und Kreaturen veröffentlicht und sämtliche Inhalte können in dem Spiel mit seiner eigenen In-Game-Währung erworben werden. Gigantic selbst soll immer Free-to-Play bleiben. Solltet Ihr Euch das Leben jedoch leichter machen wollen gibt es beispielsweise das Founder’s Pack, dass euch sofortigen Zugriff auf alle 16 Kämpfer und in Zukunft vier weitere Charaktere gewährt. Auch limitierte Skins und Profil-Icons gehören zum für Euch geschnürten Paket, welches in Amerika mit 39,99 US-Dollar zu Buche schlägt.