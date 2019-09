Online-Slots: Die sind die Gewinn-Spitzenreiter

Fast jeder Casinospieler träumt davon. Im Onlinecasino einmal richtig absahnen und sich einen großen Gewinn auszahlen lassen. Für einige glückliche Menschen ist dieser eher seltene Traum tatsächlich schon wahr geworden. Vor allem die Slots mit progressivem Jackpot können für Gewinne in Millionenhöhe sorgen. Wenngleich die Chancen natürlich gering sind, da fast sekündlich jeder Spieler auch die Möglichkeit hat, diese Jackpots zu knacken. Doch schauen wir uns mal an, was es in der Vergangenheit alles für Gewinne und Gewinner gab.

Weltrekordhalter mit Eintrag im Guinness-Buch

Den Weltrekord hält ein Spieler, der am 28. September 2018 beim Slot-Klassiker Mega Moolah einen riesigen Erfolg hatte. In Zahlen ausgedrückt hat der glückliche Gewinner einen Jackpot in Höhe von 18.915.872 Euro gewonnen. Dies bedeutete einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Der vorherige Rekord ging ebenfalls auf den erfolgreichen Slot von Microgaming zurück, der bereits seit 2006 am Markt ist. Mega Moolah hat seither mehr als 900 Millionen Euro an Spieler ausgezahlt. Den Geldspielautomaten online zu spielen ist übrigens in fast allen Casinos (wir haben uns Vulkan Vegas Casino gewählt) immer noch möglich. Bei den Spielern ist er, trotz seines Alters, jedenfalls immer noch sehr beliebt.

Mega Fortune Jackpot sorgte 2015 für Furore

Ein weiterer Spitzenreiter unter den Slot-Gewinnen ist Mega Fortune. Der Automat von Entwickler NetEnt zahlte 2015 einen Jackpot in Höhe von 17.861.800 Euro aus. Nur kurze Zeit später konnte das beliebte Automatenspiel aus 2009 erneut einen Jackpot in Höhe von knapp 11 Millionen Euro ausschütten. Kein Wunder, dass Mega Fortune nach wie fast immer unter den Top 30 der beliebtesten Online-Slots zu finden ist.

Gottgleicher Gewinn im Online-Slot Hall of Gods

Mit Hall of Gods findet sich ein weiterer Jackpot-Slot von NetEnt in der illustren Liste. Der höchste Gewinn, den ein Spieler in der Halle der Götter gewonnen hat, beträgt über 8,3 Millionen Euro. Der Rekord wurde 2015 erreicht und wurde seither mehrfach fast, aber auch leider nur fast, erneut eingestellt. Es lohnt sich also, sich auch diesen Spielautomaten mal genauer anzusehen.

Mega Fortune Dreams mit regelmäßigen Millionengewinnen

Der nächste NetEnt-Slot. Allerdings kommen die Gewinne von Mega Fortune Dreams nicht ganz an die Höhe der vorherigen Online-Slots heran. Dennoch kann sich der Höchstgewinn von knapp 4,3 Millionen Euro mehr als sehen lassen. Zudem gibt es immer wieder Meldungen über Gewinne jenseits der 3-Millionen-Marke, die Spieler mit Mega Fortune Dreams erzielt haben.

Die aktuell höchsten Jackpots bei den Online-Slots

Aktuell mit Stand September 2019 können Online-Casinospieler Jackpots in folgender Höhe gewinnen:

Platz: Joker Million mit 7,25 Millionen Euro Platz: Mega Moolah mit 4,45 Millionen Euro Platz: Hall of Gods mit 3,08 Millionen Euro

Vergleich mit Gewinnen aus der Offline-Welt

Im Vergleich mit den höchsten Gewinnen, welche in den Casinos dieser Welt erzielt wurden, muten selbst diese Gewinne jedoch eher klein an. So geht der 1. Platz an einen 25 Jahre alten Softwareentwickler aus Los Angeles. Dieser hatte am 21. März 2003 im Excalibur Hotel & Casino den Megabucks Spielautomaten mit 100 Euro gefüttert und praktisch mit seinem letzten Dreh damit einen Jackpot in Höhe von fast 40 Millionen US-Dollar gewonnen.

Die Kellnerin Cynthia Jay Brennan hatte bereits einige Jahre zuvor, am 26. Januar 2000 sehr viel Glück, als sie ebenfalls am gleichen Slot spielte. Nach nur ein paar Runden knackte sie den Jackpot mit fast 35 Millionen US-Dollar und erreicht damit den 2. Platz. Tragisch ist jedoch, dass sie nur einige Monate später durch einen Autounfall schwer verletzt wurde und seither gelähmt ist.

Der 3. Platz geht ebenfalls in die USA. So gewann am 15. November 1998 eine 67-jährige Rentnerin einen Jackpot in Höhe von 27,5 Millionen US-Dollar. Die Dame spielte, wie soll es anders sein, am Megabucks Slot. Zuvor hatte sie ihr Einsatzbudget von 100 US-Dollar bereits verdreifacht, wollte aber dann auch noch ihr Glück am Megabucks Automatenspiel versuchen. Mit Blick auf den sehr hohen Gewinn eine sehr gute Entscheidung.

Glückliche Gewinner gibt es aber nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Europa. So berichtete Bild 2012 über einen Deutschen, der in einem niederländischen Casino einen Jackpot in Höhe von 1,6 Millionen Euro knackte. Mit einem Einsatz von gerade mal 7,50 Euro. Laut Bild zeigt sich der damals 64-jährige Mann äußerst spendabel und übergab den Mitarbeitern des Casinos ein Trinkgeld in Höhe von 100.000 Euro.

Fazit: Mit viel Dusel zu viel Geld

Um Gewinne, wie die hier erwähnten, zu erzielen, bedarf es alles in allem jedoch sehr viel Glück. Schaut man sich die durchschnittlichen Spielerzahlen und die Spielrunden pro Minute an und vergleicht diese mit den Jackpot-Gewinnen, wird einem diese Tatsache sehr schnell klar. Dennoch, wie jeden der Blitz treffen kann, so kann auch jeder Casinospieler mal richtig Glück beim Spielen haben.