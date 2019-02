Oninaki – Square Enix kündigt neues Action-Rollenspiel an

Publisher Square Enix und Tokyo RPG Factory (I am Setsuna und Lost Sphear) haben das Action-Rollenspiel „Oninaki“ angekündigt. Das Spiel soll im Sommer 2019 für PC, PS4 und Switch veröffentlicht werden.

Mit Spielen wie „I am Setsuna“ und „Lost Sphear“ versuchte Tokyo RPG Factory das goldene Zeitalter der JRPGs wieder aufleben zu lassen, doch bisher blieb der Erfolg aus. Umso erfreulicher für alle JRPG Fans, dass die Entwickler ein weiteres Action-Rollenspiel in der Pipeline haben. Mit „Oninaki“ wagt man einen weiteren Versuch.

In „Oninaki“ müssen die Spieler die Geheimnisse von Leben, Tod und dem Jenseits entdecken, während man sich mit dem Protagonisten Kagachi zwischen der Welt der Lebenden und dem Jenseits hin- und her bewegt.

Auf der offiziellen Seite von „Oninaki“ heißt es unter anderem, dass die Wiedergeburt die Grundlage unserer Lebensweise sei. Wir feiern das Leben, das uns gegeben wurde, und beten für das nächste. Hier die weiteren Details im Wortlaut:

Es ist die Trauer des Todes, die die Lebenden fesselt und die Toten dazu verleitet, vom Weg abzukommen. Es gibt wahrlich keine größere Kränkung der Wiedergeburt.

Also verwandeln wir unsere Trauer in Freude, wenn wir die Toten verabschieden.

Doch die Seelen jener, die ihre Tränen im Leben zurückhielten, brauchen immer noch Erlösung im Tod. Eine Pflicht, die den Wächtern zufällt.

Ihre Aufgabe ist es, die wandelnden Seelen, bekannt als die Verlorenen, zu leiten und als Beschützer der Welt der Lebenden und des Jenseits zu dienen.

Die Wächter trennen die Bande, die die Verlorenen an diese Welt binden, und senden sie weiter in die nächste Welt. Sie navigieren durch die Emotionen der Lebenden und der Toten. Sie schätzen das Leben mehr als alles andere.

Darüber hinaus haben die Entwickler mitgeteilt, dass Takashi Tokita als Creative Producer an „Oninaki“ beteiligt ist. Takashi Tokita ist vor allem als Director und Scenario Writer hinter „Chrono Trigger“ bekannt. Hirotaka Inaba ist für das Szenario verantwortlich und arbeitete bereits an „I Am Setsuna“ sowie „Lost Sphear“. Atsushi Hashimoto fungiert als Director, während Ryutaro Sasaki als Producer und Tomonori Kogawa als Illustrator mit an Bord sind.

„Oninaki“ soll zu 65 Prozent abgeschlossen sein und wird im Sommer 2019 für PlayStation 4, Nintendo Switch und den PC veröffentlicht. Unterhalb des Artikels findet ihr den passenden Ankündigungstrailer.