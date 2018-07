Octopath Traveler im Test

In vielerlei Hinsicht ist Octopath Traveler das JRPG, das sich viele erträumt haben. Ein rundenbasiertes JRPG von Square Enix, das 16-Bit-Grafiken verwendet wie in der Blütezeit klassischer, japanischer Rollenspiele. Denken wir dabei nur mal an solche Perlen wie Chrono Trigger, Grandia oder Final Fantasy 6. Ungewöhnlich, aber extrem kreativ, wurden die bekannt flach-pixeligen Assets in ein plastisches Diorama verwandelt und durch moderne Licht-, Wasser- und Kameraeffekte untermalt. Hinzu kommt atemberaubende Musik, gelegentlich englische Sprachausgabe und viele gute Ideen, die dem Ganzen mehr Tiefe und Leben verleihen.

Der Titel Octopath bezieht sich übrigens auf die acht spielbaren Charaktere, von denen alle einzigartige Stimmen, Fähigkeiten, Hintergründe und Ziele haben. Das Spiel erzählt die Geschichten der acht Helden Ophilia (Klerikerin), Cyrus (Gelehrter), Tressa (Händlerin), Olberic (Krieger), Primrose (Tänzerin), Alfyn (Apotheker), Therion (Dieb) und H‚Annit (Jägerin). Abseits ihrer Charakterklassen, die ihnen einzigartige Fähigkeiten im Kampf erlauben, besitzt jeder eine exklusive „Wege-Aktion“. Diese können bei den meisten NPCs abseits des Kampfes angewendet werden. So kann die Händlerin Tressa beispielsweise bestimmte Gegenstände direkt von den Leuten kaufen, Therion diese bestehlen und Cyrus die Leute studieren, um so Informationen für Nebenaufgaben zu erhaschen oder versteckte Gegenstände zu finden. Der Krieger und die Jägerin können Leute zum Kampf herausfordern, um so beispielsweise NPCs, die im Weg stehen, loszuwerden. Die Tänzerin und Klerikerin können NPCs davon überzeugen zusätzlich der Gruppe beizutreten und auf Abruf im Kampf zu helfen. Diese können dann durchschnittlich 7x gerufen werden, bis sie zu ihrer Stadt zurückkehren. NPCs sind unterschiedlich stark und haben unterschiedliche Fähigkeiten – zum Teil sind sie sogar stärker als unsere acht Reisenden. Im Grunde gibt es jede Fähigkeit (außer Handel/Diebstahl) jeweils zweimal. Sie haben nur je nach Charakter einen anderen Namen – tun aber im Grunde dasselbe. Die Klerikerin kann „Führen“, die Tänzerin „Verlocken“ – beide sorgen letztlich dafür, dass ihnen gefolgt wird und die NPCs im Kampf verfügbar werden.

Der Kampf ist klar das Herzstück des Spiels. Es wirkt wie ein klassisches, rundenbasiertes Kampfsystem, welches jedoch durch das Boost-System erweitert wurde. Zusätzlich zur Gesundheit und verfügbaren Magiepunkten hat jeder Charakter auch BP (Boost-Punkte). Diese fügen ein taktisches Element hinzu, das dich den Kampf schon um mehrere Runden weiterdenken lässt. Grob gesagt geht es darum, dass pro Runde ein BP aufgeladen wird. Nutzt man diesen für Standard-Angriffe, führt man so viele Schläge zusätzlich aus, wie man an BP-Punkten eingesetzt hat. Magie und Fähigkeiten werden durch das Einsetzen einfach drastisch stärker.

Jedes Mal, wenn eine neue Runde anbricht und du deinen Angriff nicht verstärkt hast, erhältst du BP. Du kannst Attacken oder Fähigkeiten (auch Buffs und Debuffs) bis zu drei Mal verstärken, wodurch du einen Effekt von 4x (oder MAX im Falle von Magie) erhältst. Jeder Gegner im Spiel hat mehrere Schwächen: Dolch, Bogen, Feuer, Licht, Dunkelheit etc. Deine Helden, von denen du immer maximal vier in der Party haben kannst, können je nach Klasse mit bestimmten Waffen und Elementen umgehen, weshalb die Teamzusammensetzung sehr wichtig ist. Feinde haben immer 2 bis 5 Schwächen, die es im Kampf erst einmal herauszufinden gilt. Hinzu kommt ein Schutzschild mit einer Zahl darauf, das anzeigt, wie viele Angriffe – gegen die dieser schwach ist – nötig sind, um dieses Schild zu brechen. Wurde es auf Null reduziert, gilt er als gebrochen. Dadurch kannst du zusätzlichen Schaden machen und alle Aktionen von diesem Gegner werden für diese und die nächste Runde gelöscht.

Um das Ganze genau planen zu können – auch den Einsatz des Boosts – kann man am oberen Rand genau sehen, welche Charaktere in welcher Reihenfolge sowohl in dieser als auch in der nächsten Runde an der Reihe sind. So hast du die die Möglichkeit im letzten Moment noch deinen Gegner zu brechen, um seinen Zug verhindern zu können. Dieses Katz-und-Maus-Spiel ist phänomenal und führt zu einigen tiefgreifenden Strategien, die, wenn sie richtig ausgeführt werden, dir ein befriedigendes Gefühl hinterlassen und das Gefühl geben ein Superbrain zu sein.

Der Kampf ist wirklich brilliant, hat aber auch manchmal seine Tücken. So wird es vorkommen, dass du ab und an das Gefühl hast, dass ein Held total nutzlos bei dem ein oder anderen Bosskampf ist, so dass du ihn lediglich zum Nutzen von Items einsetzen wirst oder, wenn der Gegner gebrochen ist, für einen seltenden Boost-Angriff. Viele Boss-Kämpfe bestehen aus einem Hauptziel, das ein paar Schergen um sich hat, die du beseitigen musst, damit die Schwächen vom Boss freigelegt werden. Hier hilft es generell Helden einzusetzen, die Area-Schaden machen können. Vor allem Olberic mit seinem Area-Nahkampffähigkeiten gepaart mit Cyrus, der extrem starke Magie-Attacken besitzt, die alle Gegner treffen, hat sich als eine solide Teambasis herausgestellt, um die wichtigsten Schwächen abzudecken und mehrere Gegner gleichzeitig von ihrem Schwäche-Schild zu befreien.

Die Geschichte ist interessant gemacht, leidet jedoch ein wenig unter der Vielfalt und dem Aspekt, dass alle Helden sich irgendwie über dem Weg laufen müssen. Die Geschichten sind dabei ziemlicher JRPG-Klischee-Standard: Person 1 möchte jemanden rächen, Person 2 möchte Wissen gewinnen, Person 3 möchte in die Fußstapfen eines anderen treten, Person 4 möchte den größten Burger der Welt verschlingen. Eines hiervon ist gelogen (und zwar leider das Ungewöhnlichste), aber du kannst erkennen, wie generisch das Ganze ist. Trotzdem muss man sagen, dass ein Großteil der Geschichten wirklich gut umgesetzt sind und man bei dem ein oder anderen Helden wirklich etwas mitfiebert. Spielerisch war ich beispielsweise kein Fan von der Tänzerin, aber ihre Geschichte war eine der spannendsten. Alles in allem sind die Geschichten durch bestimmte Kapitel getrennt, die im Fortschritt an Schwierigkeit zunehmen und dafür sorgen, dass man andere Helden nicht vernachlässigt. Beginnt man das Spiel wie ich beispielsweise mit der Jägerin und schließt dieses in den ersten paar Levels ab, braucht man für Kapitel zwei bereits ein Level um die 20 herum, um weiterzukommen.

Eine Möglichkeit sind die Kapitel der anderen Helden zu spielen. Eine andere sich um die vielen Nebenquests in der Welt von Octopath Traveler zu kümmern. Diese benötigen jedoch oftmals Wege-Aktionen der richtigen Helden und im mittleren Verlauf des Spiels, wenn man in der fünften Stadt dann alle Leute studiert hat auf der Suche nach passenden Informationen, ist man irgendwann fast nur noch genervt davon. Die Chance für eine erfolgreiche Wege-Aktion liegt je nach NPC zwischen 12-100%. Beim Stehlen zum Teil sogar nur bei 3%. Geht eine Wege-Aktion mehr als 5x pro Stadt schief, hat man einen schlechten Ruf und muss diesen erst wieder aufbauen, bevor man weitere in der Stadt nutzen kann. Ist der Ruf also ruiniert, muss man ins Wirtshaus gehen und den Barkeeper bezahlen um den Ruf wiederherzustellen. Mir ist es einmal passiert und es hat extrem viel Geld gekostet. Seitdem speichere ich immer ab, wenn jemand unter 50% hat und lade zur Not diesen Speicherstand immer wieder neu. Extrem nervig und frustrierend oftmals, jedoch ist das Ausnutzen leider nötig.

Die Karte ist relativ groß und zufällige Kämpfe machen Spaß dank der Brillanz des Kampfes. Auf der Karte gibt es viele geheime Orte wie Höhlen und Schreine zu entdecken mit unterschiedlich starken Gegnern darin, weshalb sich eine Wiederkehr zu späterem Zeitpunkt lohnt. Ebenfalls interessant ist das Zwei-Klassensystem. Hat man einen Schrein entdeckt, findet man dort eine Zweitklasse, die sich mit den Hauptklassen deckt. Findet man beispielsweise den Tänzer, so kann man einem Helden zusätzlich diese Klasse geben. So kann dann beispielsweise Therion der Dieb auch zusätzlich Tänzer werden, was es ihm erlaubt auch die Fähigkeiten dieser Klasse zu erlenen, zu verwenden, stärker zu werden und die Waffen dieser Klasse zusätzlich zu verwenden. So habt ihr für eventuelle Schwächen immer die richtige Antwort parat und könnt euch zum Ende hin ein Team aus euren Lieblings-Helden zusammenstellen, die trotzdem alle Fähigkeiten alle acht draufhaben.

Octopath Traveler ist ein charmantes JRPG mit einem einzigartigen Grafikstil. Anfangs auf Screenshots gefiel mir dieser gar nicht. Wenn man dem Spiel jedoch eine Chance gibt und Grafik, Sound, Story und Gameplay zusammenfließt, entsteht ein tolles Spiel, das wunderbar klassische Ost-RPGs mit modernen vereint. Octopath Traveler mag kein perfektes Spiel sein, nicht die beste(n) Geschichte(n) erzählen und sich nicht mit einem Meisterwerk wie Ni No Kuni II messen können, aber es ist ein großartiges Rollenspiel mit einem genialen, rundenbasierten Kampfsystem, welches eine gute Figur auf der Nintendo Switch macht – sowohl im Handheld- als auch TV-Modus. Im Preisvergleich ist es ist es derzeit ab 49,95 € zu erstehen – und damit nicht ganz zum Vollpreis.