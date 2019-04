Octopath Traveler – Im Juni auch für PC erhältlich

Square Enix hat sich entschieden sein JRPG „Octopath Traveler“ im Juni für den PC zu veröffentlichen, wie man in einem zu früh veröffentlichten Blog-Eintrag bestätigt.

Laut dem bereits gelöschten Blog-Eintrag soll „Octopath Traveler“ am 7. Juni 2019 via Steam für den PC veröffentlicht werden. In dem Titel schlüpft der Spieler in die Rolle eines von insgesamt acht Protagonisten mit jeweils eigenen Talenten und Zielen. Jeder soll seine ganz persönliche Geschichte bieten und im Spielverlauf muss der Spieler selbst seine Gruppe zusammenstellen. Es ist auch möglich das komplette Abenteuer mit nur einem einzigen Charakter zu beenden.

„Jeder Charakter kann Wege-Aktionen einsetzen, um auf einzigartige Weise mit den Figuren, die ihm begegnen, zu interagieren. Beispielsweise kann der Krieger Olberic nahezu jeden zum Duell herausfordern. Durch ein solches Duell könnte er einen Bösewicht entlarven oder jemanden, der ihm im Weg steht, dazu bringen, den Weg freizugeben. Die Tänzerin Primrose wiederum kann andere dazu verführen, ihr zu folgen. Mit dieser Kraft könnte sie einen Vermissten finden und zurückbringen oder ihre Feinde in eine Falle locken. Sie kann sogar einen verführten Charakter herbeirufen, der ihr dann im Kampf beiseite steht“, so die offizielle Beschreibung zum Spiel.

„Octopath Traveler“ ist seit dem 13. Juli 2018 für die Switch erhältlich.