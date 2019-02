Im Sommer 2017 erschien Observer auf PC, Playstation und X Box. Die Meinungen zum Spiel waren größtenteils positiv, das Bloober Team hat ganze Arbeit geleistet. Überraschend war das nicht unbedingt, haben sie mit Layers of Fear zuvor schon gezeigt, dass sie Horror beherrschen. Auch wir waren von ihrem Erstlingswerk begeistert. Observer ist nun auch auf der Switch erschienen. Wir haben einen Code gestellt bekommen, um den Titel dort zu testen.

Mehr als nur ein Krimi

Herzlich willkommen in Krakau, Jahr 2084. Wir befinden uns in der fünften polnischen Republik. Die Menschheit ist noch immer gebeutelt von der Nanophage, einer großen Epidemie, die alle Menschen mit technischen Augmentierungen betroffen hat. Wer seinen Körper also irgendwie modifiziert hat, was auf die meisten Menschen zutrifft, war in Gefahr. Der Großkonzern Chiron übernahm in diesem Treiben die Kontrolle und regiert mittlerweile über das Land.

Unter der Führung der Firma wurde eine Polizeieinheit der Observer installiert. Eure Spielfigur Daniel Lazarski ist einer von ihnen. Seine Aufgabe ist es, sich in die Erinnerungen von Menschen zu verkabeln, um dort Hinweise für seine Fälle zu finden. Auch er leidet unter seinen Augmentierungen und muss immer wieder Tabletten schlucken, um sein Blickfeld nicht in statischem Rauschen verschwinden zu sehen.

Nach einer Mission bekommt Daniel plötzlich einen Anruf seines Sohnes. Er spürt die Herkunft auf und begibt sich direkt zum Appartment des Sprösslings. Dort findet er allerdings nur eine enthauptete Leiche. Ob es sein Kind ist, lässt sich so also nicht definitiv feststellen. Daniel muss nun Recherchen im gesamten Wohnkomplex anstellen, um herauszufinden, was hier geschehen ist, während das Gebäude aus vorerst unerklärlichen Gründen komplett abgeriegelt wird.

Digitalisierung jetzt!

Observer lässt sich sehr offensichtlich von Filmen wie Blade Runner oder Spielen wie Deus Ex inspirieren. Die dystopische Welt ist düster, das Wetter ist durchgehend schlecht, überall werdet ihr mit den Konsequenzen des unkontrollierten technischen Fortschritts konfrontiert. Menschen verlassen ihre Wohnungen nicht, weil sie synthetische Drogen konsumieren oder Live-Hologrammen zusehen. Dementsprechend sind die meisten auch nicht begeistert, wenn ein Polizist wie Lazarski an ihre Türe klopft. Die Dialoge, welche ihr während eurer Ermittlungen führt, sind allesamt hochwertig vertont und fangen die Verzweiflung der Welt erstaunlich gut ein.

Das Spielerlebnis funktioniert also vor allem durch die Atmosphäre, in die es euch wirft. Dass das Bloober Team das kann, haben sie ja schon in Layers of Fear bewiesen und auch hier braucht es keine Jump Scares, um euch kalte Schauer über den Rücken zu jagen. Nach und nach findet ihr über Dialoge, Textdateien und Plakate an den Wänden mehr über diese Welt heraus. Die augmentierten Augen des Hauptcharakters lassen euch ständig daran zweifeln, ob die Verzerrungen und Störgeräusche wirklich existieren oder nur in eurem Kopf spielen.

Auch wenn ihr die meiste Zeit nur mit menschlichen Abgründen konfrontiert seid und unheimliche Gestalten nur spärlich eingesetzt werden, empfindet ihr beim Gang durch die Hausflure ein wohliges Unwohlsein in der Magengegend. Wer auf eine Mischung aus Cyberpunk und Body-Horror steht, dürfte seine helle Freude an Observer haben. Die Mischung aus Deus Ex und psychologischem Horror funktioniert großartig.

Observer: Ein traumhafter Job

Auf eurem Weg durch den großen Wohnblock müsst ihr dabei immer wieder kleinere Rätsel lösen. Dazu könnt ihr den Modus eurer Augen wechseln, um entweder elektronische Geräte oder biologische Zusammensetzungen zu analysieren. So gelangt ihr an Hinweise zu vorherigen Geschehnissen oder erkennt schnell, wo im Raum ein PC mit interessanten Mails steht, die ihr durchlesen könnt. Braucht ihr eine Verschnaufpause, könnt ihr dann auch ein kleines Knobelspiel an den Rechnern lösen, das trotz simpelster Darstellung erstaunlich viel Freude bereitet. Die einzelnen Informationen und Nachrichten sind allerdings auch so interessant geschrieben, dass ihr schnell weitergehen wollt und immer wieder die Blickmodi wechselt, um alles aufzuspüren.

Das große Highlight sind allerdings die Sequenzen, in denen ihr eurem Job als Observer alle Ehre macht und euch in die Hirne anderer Menschen einklinkt. Urplötzlich seid ihr dann in psychedelisch anmutenden Umgebungen und durchschreitet die persönlichen Alpträume eurer Mitmenschen. Die hier gewählte Bildsprache ist großartig und kreativ, auch wenn die Gameplaymechaniken ähnlich simpel wie zuvor bleiben. Aber das ist auch nicht das Ziel des Spiels. Observer spricht durch seine Bilder und Dialoge und verdichtet mit jeder Sekunde durch die unterschiedlichen Gameplay-Elemente die unheimliche Spielwelt.

Alles unter Kontrolle?

Hier kommen wir aber zum großen Problem der Switch-Fassung. Im Vergleich zu den anderen Versionen hinkt der Switch-Port auf technischer Ebene stark hinterher. Während ihr auf den anderen Konsolen oder dem PC gestochen scharfe Umgebungen und deutlich stärker wirkende Lichteffekte serviert bekommt, wirkt auf Nintendos Handheld-Konsole alles stark verwaschen. Solltet ihr also Bilder der anderen Versionen gesehen haben, könnt ihr euch schwer von diesem Vergleich lösen. Habt ihr das Spiel bisher nur auf der Switch gesehen, ist das zumindest zu verkraften.

Problematischer hingegen ist, dass die Steuerung dabei so träge und schwerfällig funktioniert. Die meiste Zeit ist das kein großes Problem. Wenn ihr durch die Hausflure streift, um Türen zu untersuchen, Dialoge führt und nach Hinweisen sucht, benötigt es keine schnellen Wendungen. Im späteren Verlauf kommt es allerdings auch zu Verfolgungen und hektischeren Situationen, wo genau das zu riesigem Frust führen kann. Es ist vor allem schade, weil eure Mobilität auf dem PC zum Beispiel deutlich flüssiger wirkt. So immersiv das gesamte Spiel bis zu diesen Momenten dann auch gewesen sein mag, reißen diese Spielsequenzen euch sofort wieder raus.

Fazit

Es fällt uns dementsprechend etwas schwer, euch die Switch-Version von Observer zu empfehlen. Wäre das hier ein Test auf dem PC oder der PS 4, wäre die Empfehlung absolut uneingeschränkt. Auf Nintendos Konsole werden großartige Stimmung, interessanter Geschichtenaufbau und hervorragendes Sounddesign leider durch verwaschene Texturen und unbequeme Steuerung gemindert. Ihr solltet euch also überlegen, ob ihr ein gutes Horrorspiel unbedingt unterwegs zocken wollt. Falls nicht, solltet ihr, sofern ihr diese Alternativen habt, ohne zu zögern eine der anderen Umsetzungen von Observer besorgen.