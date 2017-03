Nintendo Switch – Erste Verkaufszahlen tauchen auf

Die Nintendo Switch ist nun ein paar Tage alt. Auch dank The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist sie noch immer in aller Munde. Neben der Zufriedenheit der Käufer interessieren sich Nintendo und Co. natürlich auch für die Verkaufszahlen des Neuankömmlings.

Wie schlägt sich die Nintendo Switch im Verkauf?

Folglich können wir nun dank den Kollegen von DualShockers erste Zahlen zum Verkaufsstart der Nintendo Switch nennen. Während die Zahlen von Media Create erst Mittwoch erwartet werden, hat Famitsu vorab eigene Zahlen veröffentlicht. Diese weichen Erfahrungsgemäß immer ein wenig von den Media Create Zahlen ab, lassen aber dennoch eine erste Einschätzung zu.

Verglichen mit den Famitsu Zahlen von weiteren Konsolen-Launches schlägt sich die Nintendo Switch gar nicht schlecht. Mit 330.637 verkauften Einheiten platziert sich Nintendos Zugpferd im Nintendo Stall zwischen Wii U (308.600) und Wii (371.900). Auch den Vergleich mit der PlayStation 4 (322.100) kann die Switch knapp für sich

entscheiden. Zusätzlich hat sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild ganze 193.060 mal verkauft.

Bester Vergleich ist wahrscheinlich der japanische PlayStation 4 start. In diesem Fall war es jedoch so, dass die Verkaufszahlen bereits nach kurzer Zeit sehr viel schlechter wurden. Dies lag an dem Fehlen von auf die Japan-Kundschaft zugeschnittenen Games. Erst nach einer Preissenkung und einem größeren Spiele-Angebot klingelten wieder vermehrt die Kassen. Wir dürfen gespannt sein, ob The Legend of Zelda: Breath of the Wild und die Dragon Quest Heroes- Spiele die Nintendo Switch vor diesem Schicksal bewahren.

Wir halten euch weiterhin bezüglich der Zahlen auf dem Laufenden. Was uns aber viel mehr interessiert ist die Frage, ob ihr euch eine Nintendo Switch gekauft habt und wie zufrieden ihr mit dieser Entscheidung seid.