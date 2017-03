Nintendo Switch: Ursprünglich mit Android von Cyanogen geplant

Nintendo hatte ursprünglich geplant, für die Nintendo Switch eine angepasste Android Version einzusetzen. Es sickerten zuletzt ja auch schon einige Details zur Hardware durch, nun wurde aber bekannt, dass Nintendo an die japanische Firma Cyanogen herangetreten ist. Zweck war, eine angepasste Android Version für die Nintendo Switch in Auftrag zu geben. Die Antwort war etwas unerwartet.

Dies plauderte Kirt McMaster auf Twitter aus. Der Tweet wurde inzwischen leider gelöscht. Dank der Kollegen von XDA Developers können wir euch den Originalpost aber sogar zeigen.

Einen Grund nennt er jedoch nicht für diese relativ harsche Ablehnung. McMaster postete allerdings später noch eine Erklärung, dass sich Nintendo trotzdem am Android-Betriebssystem für die Nintendo Switch bedient haben soll. Teile des Betriebssystems seien kopiert worden.

@romainguy @dnaltews @rebelleader Was under consideration. Switch is mostly custom kernel. They used bits of android.

— Kirt McMaster (@kynprime) 21. März 2017