Nintendo Switch – tizi Zubehör für schwächelnde Akkus

Für Nintendo Switch und Smartphones vertreibt das Unternehmen tizi allerhand interessante Gadgets. Dabei hat es sich besonders auf die Fahne geschrieben euch nie ohne Energie zurück zu lassen. Clevere Produkte wie zum Beispiel Powerbanks, Ladestationen und sogar verschiedenste Kabel sollen dank eigener Ideen grenzenlose Mobilität sicherstellen. Gerade zu Zeiten in denen Konsolen lange nicht die einzigen Gaming-Plattformen darstellen und selbst dort die Controller regelmäßigen Energienachschub benötigen, definitiv die Sorte von Ausrüstung über die wir gerne berichten.

Nintendo Switch, Smartphones und Handhelds – tizi erleichtert mobiles Spielen

Das Huawei Mate 8 ist hinreichend für seinen riesigen Akku und die lange Laufzeit bekannt und selbst dieses Smartphone kam im Rahmen unseres Testes für Immortal Conquest: Europe an seine Grenzen. Games fordern eben auf Smartphones und Nintendo Switch ihren Tribut. Lange Akkulaufzeiten und umfangreiche leistungs-aufwändige Nutzung widersprechen sich einfach. Natürlich statten sich immer mehr Plätze, die zum Verweilen einladen, mit Steckdosen aus. Diese Dosen sind jedoch heiß begehrt. Infolgedessen kann man sich nicht darauf verlassen Zugang zur Stromquelle zu bekommen. Zum Glück haben einige Unternehmen schon langjährige Expertise im Bereich Stromversorgung und Mobile-Gadgets vorzuweisen und ihre Produkte so weit entwickelt, dass sie den Anforderungen unserer Zeit gewachsen sind. Als Beispiel dafür stellen wir euch drei Produkte von tizi vor.

Die tizi Tankstelle

Als roten Faden haben wir uns für unseren Bericht an dem Weg von der Steckdose zum Gerät orientiert. Deshalb fangen wir mit unserer tizi Tankstelle an. Der Name Tankstelle repräsentiert die Namensgebung des Unternehmens, das selbst zur equinux AG gehört, sehr gut. Mit Hauptstelle in München und Zweigstellen in Berlin und in den USA bezeichnet sich die equinux AG selbst als europäischen Lösungsanbieter im Apple- und Mobilgeräte-Umfeld. In Folge dessen können wir bei tizi Produkten unsere Design- und Qualitätsansprüche getrost etwas höher ansetzen. Alle Testgeräte kommen in schicker schwarz-roter Verpackung daher. Produktnamen wie Tankstelle, Flachmann, Schlingel oder Kraftprotz sind bewusst frisch und einprägsam. Neben einer ausführlichen Beschreibung in mehreren Sprachen bekommen wir auch eine tizi-Club-Einladung für ein Jahr. Ein ganz besonderes Bonusprogramm des Unternehmens. Versprochen werden zusätzlich besondere Angebote für Club-Mitglieder. Die benötigte Equinux-ID haben auch wir uns erstellt.

tizi Tanstelle – Vier Lichter für volle Ladung

Nehmen wir unsere Tankstelle zur Hand, sehen wir das oben abgebildete Gerät in hochglänzendem Schwarz mit einer abgebildeten Zapfsäule. Während auf der Rückseite nochmals technische Angaben und das wichtige Prüfsiegel zu finden sind, interessieren uns vier Status-Lichter auf der Front schon mehr. Diese zeigen uns nämlich gleich mehrere Dinge an. Während sie bei geringer Stromabnahme durch kleine oder volle Akkus nicht leuchten, pulsieren sie bei schnellem laden. Schließt ihr zum Beispiel euer Smartphone mit Schnellladefunktion an, erstrahlt das Licht sogar dauerhaft. Bei blinkendem Licht liegt ein Problem vor. Ein Fall, der in unserem Testbetrieb nicht vorkam. Die zweite Besonderheit an der Tankstelle sind die vier Ports an der Unterseite. Als Auto Max Power Ports erkennen sie den Energieabnehmer und speisen dementsprechend viel Elektrizität ein. Gleichzeitig gewähren sie dank Schutz vor Überhitzung und Überlastung größtmögliche Sicherheit. Als Ergebnis ladet ihr bis zu vier Geräte gleichzeitig stilvoll an einer Steckdose.

tizi Flachmann Express – Der große Schluck Energie

Der tizi Flachmann Express ist eine Powerbank. Mit satten 4000 mAh ist sein Energiespeicher so groß wie bei wenigen aktuellen Smartphones und das bei sehr handlichen Ausmaßen. Der tizi Flachmann Express ist nämlich nicht größer oder breiter als aktuelle Handys und findet dadurch locker in einer Hosentasche Platz. Und das sogar ohne beim Sitzen zu stören. Seinen Ladestand zeigt er auf Knopfdruck durch vier blaue Leuchtbalken an seiner Front an. Ein Micro-USB Kabel wird direkt mitgeliefert. Genau wie bei der Tankstelle erkennt der Flachmann die Energieabnehmer und speist dementsprechend viel oder wenig Energie ein. Auch in der Ladegeschwindigkeit liegt der Flachmann Express nur knapp hinter der Tankstelle zurück. Ihr könnt also Controller, Nintendo Switch, Smartphones oder andere Handhelds schnell aufladen oder sogar eingestöpselt weiterhin nutzen. Auch der Flachmann Express ist in glänzendem Schwarz gehalten und schaltet sich bei Nicht-Nutzung ab um Strom zu sparen.

Der Schlingel – Klein aber oho!

Der Schlingel ist im Grunde genommen nicht mehr und nicht weniger als ein schwarzes Micro-USB Kabel. Auch als Lightning-Kabel erhältlich lässt er sich ohne Weiteres beinahe überall befestigen. Wie im obigen Bild zusammen-gestöpselt erinnert er vor allem an ein Vorhängeschloss. Wir haben ihn im Alltagsbetrieb an unserer Sporttasche befestigt und er bewies den nötigen Halt. Neben seiner Fähigkeit sich selbst zu verstauen schätzen wir vor allem die Tatsache, dass der USB-Stecker so gestaltet ist, dass es egal ist, wie wir ihn anschließen. Er passt immer. Sein letzter Vorteil ist die Tatsache, dass das Kabel sehr kurz ist. Beim Anschluss an die Tankstelle oder gerade den Flachmann Express hatten wir nicht mit Kabelsalat zu kämpfen. Damit trifft die Bezeichnung klein aber fein den Nagel auf den Kopf.

Wo bekomme ich tizi Produkte und was kosten sie?

Die von uns getesteten Artikel findet ihr alle auf Amazon. Dort hat die Equinux AG einen eigenen Händlershop und viele gute Bewertungen vorzuweisen. Alle Produkte sind auf den ersten Blick Amazon-Prime kompatibel. Rechnet ihr für Tankstelle rund 25 Euro, für Flachmann 20 Euro und für Schlingel 15 Euro, erhaltet ihr für rund 70 Euro ein Paket, das Akku Probleme bei Smartphones, Nintendo Switch oder euren Controllern als Erinnerungen in eurem Gedächtnis verblassen lässt. Egal ob auf Reisen oder daheim – ihr habt eine hochwertige, optisch überzeugende Lösung parat. Durch den Verkauf über Amazon profitiert ihr zudem von vertrauten Versandbedingungen und Zahlungsmethoden.