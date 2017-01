Nintendo Switch: Skyrim ist lediglich Xbox 360-Version

Die Nintendo Switch steht ja auf der einen oder anderen Seite Kritik gegenüber. So werden das Launch-Lineup, die Technik und die Kosten des Zubehörs bemängelt. Hier haben wir für euch alle wichtigen Infos zur Nintendo Switch zusammengefasst. Für alle bisher Uninformierten ein lohnenswerter Beitrag! Nun ist aber noch ein weiteres pikantes Detail zu The Elder Scrolls V: Skyrim bekannt geworden.

Nintendo Switch – Skyrim ist lediglich die Xbox 360 Umsetzung des Spiels

So bietet die Nintendo Switch ja Support von etlichen Third-Party-Entwicklern wie Activision, Ubisoft oder EA. Auch Bethesda steuert seinen Teil dazu bei und liefert eine Version von The Elder Scrolls V: Skyrim. Dieser soll übrigens einer von 80 Titeln für die Nintendo Switch sein, an denen 50 verschiedene Studios arbeiten. Skyrim ist bereits 2011 für die „Last-Gen“ Konsolen PS3 und Xbox 360 erschienen. Anfang des Jahres sind für die aktuellen Konsolen sogenannte Special Editions erschienen, die grafisch deutlich verbessert waren und gleich alle DLCs mitsamt Hauptspiel vereinten. Als Special Edition wurde diese Version allerdings nicht angekündigt.

Das wohl auch aus gutem Grund. So schreibt derstandard.at, dass es sich bei der Version kaum um eine grafisch verbesserte Fassung des Rollenspiel-Knallers handeln kann. Auch Nintendo selber gibt dies an keiner Stelle bekannt. Das wäre natürlich ein herber Schlag für die, die sich über eine hübsche Version des Spiels gefreut haben. Ein sechs Jahre alter Titel, der auf allen anderen Plattformen wunderschön spielbar ist, wird für Nintendo Switch wohl kaum noch einen Markt haben. Zumal der Titel erst gegen Ende diesen Jahres erscheinen wird.