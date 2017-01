Nintendo Switch ohne Netflix und YouTube am Start

Die Nintendo Switch, die neue Spielkonsole aus dem alteingesessenen Hause Nintendo, wird ohne Video- und Streaming-Funktionen ausgeliefert. Dies bestätigte Nintendo gegenüber unseren Kollegen von kotaku.com. Zum Vergleich: Auf den Konkurrenzprodukten PlayStation 4 und Xbox One ist das Streaming ohne Probleme möglich. Auf einem PC, den ich aber nicht als direkte Konsulen-Konkurrenz zur Nintendo Switch sehe, könnt ihr selbstverständlich auch streamen.

Nintendo Switch ohne Netflix- und YouTube-App

Das kommt für Fans von Nintendo ziemlich überraschend. Denn ihr hattet auf den beiden Vorgänger-Konsolen Nintendo Wii und Nintendo Wii U die Möglichkeit, derartige Inhalte anzuschauen. Warum Nintendo gerade auf der neuen Konsole darauf verzichtet, ist uns schleierhaft.

„Unser Fokus liegt in erster Linie darauf, aus Nintendo Switch eine fabelhafte Videospiele-Plattform zu machen. Also werden zum Start keine Video-Streaming-Dienste verfügbar sein. Der Support dieser Dienste ist aber vielleicht Teil eines Updates zu einem späteren Zeitpunkt.“

Damit hinkt die neue Nintendo-Konsole in einem weiteren Punkt der Konkurrenz hinterher. Vor kurzem berichteten wir, dass The Elder Scrolls V: Skyrim grafisch lediglich der Xbox 360 Version entspricht. Zusätzlich dazu wurden schon etliche Features, die im Hause Nintendo eigentlich immer gesetzt waren, wie Miiverse oder Streetpass bereits schon jetzt verneint. Ob die Nintendo Switch, die ja sowohl eine Heim-Konsole als auch ein Handheld sein soll, wirklich eine Zukunft hat, entscheidet schlussendlich der Kunde. Was meint ihr?

Übrigens: Alle weiteren wichtigen Infos zur findet ihr hier.