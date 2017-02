Nintendo Switch: Noch mehr Neuigkeiten zum Release

Nintendo hat neue Releasetitel angekündigt, sowie Informationen zum Nintendo eShop und Virtual Console preisgegeben.

Nun gerade einmal ein bisschen mehr als eine Woche bis zum Release der Nintendo Switch. In einer Pressemitteilung gab Nintendo heute zwei neue Releasetitel bekannt. Dabei handelt es sich um FAST RMX von Shin’en Multimedia. Ein no-gravity Racer, der stark an F-Zero erinnert. FAST RMX wird exklusiv auf der Nintendo Switch erscheinen.

Außerdem wurde Shovel Knight: Treasure Trove und das dazugehörige DLC Spetre of Torment für den Launch bestätigt. Shovel Knight wird zeitlich begrenzt exklusiv für die Switch erscheinen.

Für den Nintendo eShop kündigte Nintendo an, dass es im Laufe des Jahres über 60 Indiespiele geben wird. Einige davon werden am 28. Februar hier vorgestellt. Allerdings wurde auch bekannt, dass es am Launchtag keine Virtual Console geben wird und ein Update von Nöten sein wird, um den eShop zu verwenden.

Wir berichteten kürzlich, dass The Binding of Issac: Afterbirth+ nicht am 03. März zur Verfügung stehen wird, jedoch noch im selben Monat erscheinen soll.