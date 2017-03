Nintendo Switch: Nintendo verdoppelt die Produktion

Genau 2 Wochen sind vergangen, seit die Nintendo Switch ihr Debut gefeiert hat. Und das anscheinend auch sehr erfolgreich, denn wie die Kollegen von gamesindustry.biz berichten, plant Nintendo die Produktion stark anzukurbeln. Während Nintendo ursprünglich 8 Millionen Switches bis zum März 2018 produzieren wollte, ist mittlerweile eine Verdopplung auf 16 Millionen anvisiert. Offizielle Verkaufszahlen gibt es von Seiten Nintendo’s nicht, gamesindustry.biz schätzt allerdings, dass ca. 1,5 Millionen Konsolen weltweit verkauft wurden. Verkaufstreiber der Konsole ist – wer hätte damit rechnen können – Zelda.

Ein guter Start für die Nintendo Switch, doch wie sieht’s mit der Konkurrenz aus?

Für Nintendo sind das natürlich sehr gute Neuigkeiten, denn der gute Launch könnte als Fundament für eine erfolgreiche Zukunft dienen. Rein zum Vergleich: die Xbox One konnte in den ersten 18 Tagen ca. 2 Millionen Verkäufe vorweisen. Die PS4 dagegen konnte bereits am ersten Tag mehr als eine Millionen Verkäufe vorweisen – alleine in den USA. Es bleibt zu sehen, was die Zukunft für die Nintendo Switch bereit hält.