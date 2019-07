Nintendo Switch – Nintendo kündigt neue Version mit verbessertem Akku an

Nintendo hat bestätigt, dass eine verbesserte Version der Nintendo Switch auf den Markt kommen wird. Unter anderem soll dabei die Akkulaufzeit verlängert werden.

Seit dem 03. März 2017 ist die Hybrid-Konsole aus dem Hause Nintendo nun auf dem Markt erhältlich und konnte sich erfolgreich neben der Xbox One sowie der Playstation 4 etablieren. Erst kürzlich kündigte das Unternehmen eine neue Version der Konsole an. Mit der Switch Lite sollen alle Handheld Liebhaber bedient werden, denn hier fällt die Docking-Funktion völlig weg. Nun hat das Unternehmen eine weitere Version enthüllt. Dabei soll die bekannte Switch Konsole nur ein marginales Upgrade erfahren, denn mehr als eine verbesserte Akkulaufzeit soll diese nicht bieten.

Wie Nintendo bekannt gibt soll die neue Revision der Nintendo Switch Ende August in Japan und Anfang September in Europa veröffentlicht werden. Laut Nintendo soll die Batterie zwischen viereinhalb und neun Stunden im Handheldbetrieb durchhalten, wobei die Laufzeit vom Spiel abhängt. „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ wird man bis zu fünfeinhalb Stunden ohne Unterbrechungen im Handheld Modus spielen können.

Folgende Informationen hat Nintendo veröffentlicht: