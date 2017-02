Nintendo Switch: Neuigkeiten zum Launch

Nächste Woche Freitag erscheint die Nintendo Switch endlich in heimischen Regalen. Viele von euch warten sicher schon lange auf diesen Moment und haben ihre Vorbestellung schon vor Wochen getätigt. Obwohl mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein potenzieller Must-Have-Titel erscheint, hat das restliche Lineup allein im zahlenmäßigen Vergleich zum Wii U-Launch das Nachsehen.

Ein Nintendo Switch-Titel weniger zum Start

Leider ist die Liste der Spiele, die pünktlich zum Start der Nintendo Switch am 3. März erscheinen, um einen Titel kürzer geworden. The Binding of Isaac: Afterbirth+ verabschiedet sich aus der Riege der Launch-Games. Publisher Nicalis sicherte jedoch eine Veröffentlichung im März zu. Als Entschädigung wird die physische Version des Spiels mit einem zusätzlichen Booklet und einem Isaac Face-Sticker ergänzt.

Wählt eure Nintendo Account ID, bevor sie vergriffen ist!

In Vorbereitung auf den Launch des Nintendo Hoffnungsträgers hat der japanische Konzern eine weitere Nutzerkennung eingeführt, die ihr mit eurem Nintendo-Account verknüpfen müsst. Die Rede ist von der Nintendo Account-ID. Diese könnt ihr direkt nach der gewohnten Anmeldung selbst wählen. Seid möglichst schnell. Namen wie Nintendo werden nämlich schon lange vergeben sein. Der frühe Vogel fängt den Wurm.

Die zusätzliche ID bringt allerdings nicht nur Mehrarbeit mit sich. Während sie zunächst ein wenig Überlegung bedarf, habt ihr später die Möglichkeit anhand eurer ID bereits heruntergeladene Inhalte erneut herunter zu laden. Diese neue Verknüpfung an ein Account und nicht an ein Gerät haben wir euch schon vorher vorgestellt.