Nintendo Switch hat großen Auftritt in „The Tonight-Show“

Wenn Reggie Fils-Aimé gemeinsam mit der Nintendo Switch als Gast in die The Tonight Show kommt, wissen wir alle, dass dies vermutlich eine der ersten PR-Veranstaltungen rund um Nintendos neuen Konsolen-Handheld-Hybriden ist. Dennoch möchten wir Euch den Auftritt bei Jimmy Fallons Show nicht vorenthalten.

Die Kollegen von GameSpot haben für uns die Augen offen gehalten während Jimmy Fallon selbst Hand an Super Mario Run gelegt hat. Was zumindest der Zuschauer zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, in einer Box auf dem Tisch verbarg sich Nintendos Switch. So durfte Fellon auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild antesten. Welche Figur er dabei vor dem im Publikum sitzenden Shigeru Miyamoto, dem Vater von Super Mario, gemacht hat, erfahrt Ihr im Video.

Als Abrundung des ganzen bekam Miyamoto selbst ebenfalls seinen Auftritt. Er performte nämlich gemeinsam mit der Show-Band das Super Mario Bros. Theme.

Was erwartet Ihr Euch von Nintedos Switch. Haltet Ihr die Hybrid-Konstruktion für einen cleveren Schachzug? Welche Spiele reizen Euch am meisten?