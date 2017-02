Nintendo zu möglichen Switch Hardware-Upgrades

In einem Time Interview beweist Nintendo Weitsicht und äußert sich über die Zukunft der Nintendo Switch. Der Konsolen-Hybrid wird ab dem 3. März in unseren Regalen stehen.

Shinya Takahashi, seines Zeichens Kopf der Entertainment Planning & Development Division Nintendos, äußerte sich gemeinsam mit Switch Producer Yoshiaki Koizumi zum beginnenden Lebens-Zyklus der Switch. Auch mögliche Hardware-Revisionen wurden angesprochen.

Takahashi über die Zukunft der Nintendo Switch

Takahashi teilt die Kundschaft der Switch dabei in zwei Gruppen ein. Erstens die traditionellen Konsolen-Spieler, die es gewohnt sind, über den gesamten Konsolen-Zyklus mit der gleichen Hardware zu spielen. Zweitens die Nintendo Handheld Spieler, die zunächst die Switch kaufen und eventuell später zu einem angebotenen Upgrade greifen. Die Nintendo DS hatte beispielsweise mit der DS Lite, DSi und DSi XL genauso verschiedene Revisionen wie die 3DS mit New 3DS und 2DS.

Hardware-Veränderungen sind jedoch nicht nur bei der eigentlichen Hardware möglich. Vor allem die abnehmbaren Joy-Con Controller schaffen eine einfache Möglichkeit etwas anderes an die Konsole anzubringen. Was das genau sein könnte, ließ Takahashi offen.

Koizumi bekräftigte im Folgenden nochmals den Status der Nintendo Switch als Hybrid-Konsole. Er sieht dank der Switch auf lange Zeit die getrennten Bereiche Heim-Konsole und Handheld verschmelzen.

Was haltet ihr von der Entwicklung? Wollt ihr langfristig eine Kombination als Handheld und Konsole oder lieber zwei Geräte, die die Stärken des jeweiligen Bereichs voll ausnutzen?