Nintendo Switch goes Superbowl

Nintendo rührt in Sachen Nintendo Switch ordentlich die Werbetrommel. Man scheut sich nicht davor auch tiefer in die Tasche zu greifen. Anders kann man wohl nicht erklären, dass sich das Unternehmen nach eigenen Angaben erstmals bei den gewohnt zahlreichen Superbowl-Werbungen eingereiht hat.

Nintendo Switch mit eigenem Superbowl Auftritt

Neben dem kurzen Superbowl-Trailer, der sich ausschließlich The Legend of Zelda: Breath of the Wild widmet, hat Nintendo ebenfalls einen erweiterten Trailer über Youtube und Co. veröffentlicht. Dieser befasst sich ausgiebiger mit der Nintendo Switch.

Der erweiterte Trailer zeigt nicht weniger als das gesamte Repertoire der Switch. Mit dabei sind noch erscheinende Games wie Splatoon 2, Arms, Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers und Mario Kart 8 Deluxe. Auch das Mini-Game Sammelsorium 1-2-Switch bekommt einen ersten Auftritt am Ende des Trailers.

Es bleibt zu befürchten, dass der Spot unter den vielen anderen teils grandiosen Spots des Events untergeht. Beim Superbowl geht es schließlich um nichts anderes als um Superlative. Nicht umsonst hat CBS letztes Jahr ganze 5 Millionen US-Dollar für eine Sendezeit von 30 Sekunden gezahlt. Nintendo selbst spricht vom ersten Superbowl-Trailer des Unternehmens. Wir erinnern wir uns jedoch an einen Pokemon-Auftritt in Live-Action-Form. Dieser ging 2016 anlässlich des 20.Geburtstags der Pokemon-Franchise on-air.

Mit dem 3. März steht der Launch der Nintendo Switch vor der Tür. Die Wartezeit hat dann endlich ein Ende. Spätestens dann wird sich zeigen, ob die Konsole auch im Tagesgeschäft, dem Gaming, überzeugt. Bislang macht sie medial jedoch eine gute Figur.