Nintendo Switch – Firmware Update bringt Verbesserungen

Nintendo hat endlich ein neues Firmware Update für die Nintendo Switch veröffentlicht. Die Firmware 3.0 bringt nun einige kleine Verbesserungen für die Nutzung der neuen Nintendo-Konsole. Außerdem wurden einige Fehlerchen behoben.

Nintendo Switch – Tastatur ab jetzt verwendbar

Zum Beispiel zählt zu diesen Neuerungen, dass man den Pro-Controller direkt an die Kosnole anschließen kann. Dabei wird er dann nicht einfach nur geladen und ihr spielt weiterhin Wireless weiter. Stattdessen spielt ihr auch über das Kabel, was den gerade bei Online Games verhassten Input-Lag behebt. Ein witziges und in gewissen Situationen nützliches Feature ist die Vibrationsfunktion. Habt ihr eure JoyCons mal irgendwo verlegt und wisst nicht mehr wo? Über die Konsole könnt ihr eine Dauervibration anschalten, um eure JoyCons oder den Pro-Controller zu finden. Was passiert, wenn ihr das Hauptmodul verlegt habt…?

Weitere Neuerungen

Es ist nun möglich, die virtuelle Tastatur auf der Nintendo Switch mit einer USB-Tastatur zu koppeln. In Spielen funktioniert die Tastatur nicht, allerdings könnt ihr so deutlich schneller tippen. Was genau ihr dabei tippen sollt, weiß unsere Redaktion selber noch nicht so genau. Aber Nintendo baut sicherlich bald neue Verwendungsmöglichkeiten ein. Außerdem könnt ihr nun auch bestimmte Newsfeeds abonnieren, um eure Inhalte strukturierter darzustellen.

Wenn ihr neues Futter für eure Nintendo Switch sucht, vor einigen Tagen ist erst ARMS erschienen, der neue Multiplayer-Titel für die Nintendo Switch. Lest hier unseren Test!