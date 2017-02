Nintendo Switch: Ein Blick aufs Interface dank geklauter Hardware

Eine heiß ersehnte, neue Konsole sein Eigen nennen, obwohl der Release noch Wochen entfernt ist – Wer hätte das nicht gerne? Diesen Luxus hat ein Youtuber namens hiphoptherobot, welcher zuletzt ein Video über das Interface der Konsole gepostet hat.

Dem ein oder anderen wird sich dazu sicher eine Frage stellen: „Wie kommt man so früh an eine noch nicht veröffentlichte Konsole?“ Diese Frage stellten sich auch die Kollegen von IGN, welche inzwischen auch eine Antwort von Nintendo bekommen haben.

„Earlier this week, individuals claimed to prematurely purchase a small number of Nintendo Switch systems from an unspecified retailer. Nintendo has determined these units were stolen in an isolated incident by employees of a U.S. distributor, with one system being illegally resold. The individuals involved have been identified, terminated from their place of employment and are under investigation by local law enforcement authorities on criminal charges .(…)“