Nintendo Switch: Die Gerüchteküche brodelt

Am 13. Januar wird das offizielle Nintendo Switch Event stattfinden. Doch jetzt schon brodelt die Gerüchteküche. Wir berichteten, dass erste Hardwaredetails bereits geleaked sind und auch Gerüchte über eventuelle Titel, die auf der Switch erscheinen sollen, gibt es fast täglich. Wir fassen die Geschehnisse der letzten Tage zusammen.

Laura Kate Dale ist die Königin der Switch Gerüchte. Auf ihrem Twitteraccount findet man fast täglich Ankündigungen zu Spielen, die auf der Switch erscheinen sollen. So hat sie nun zum Beispiel getwittert, dass Beyond Good and Evil 2 exklsuiv für die Nintendo Konsole erscheinen wird.

BGE2 codename is Odyssey. Exclusive to Switch for 12 months only, retail and digital versions. after 12 months digital on PS4 and XB1. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 3. Januar 2017



Außerdem soll es einen Port von Rayman Legends geben.

Rayman Legends Switch Port is being announced during Jan 12 event for Q2 release. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 3. Januar 2017

Die Gerüchte, dass ein Onlineshop bereits Details und Preise zu Mario Kart 8 Switch und The Elders Scrolls V: Skyrim Special Edition geleakt habe, stellten sich als eine Ente heraus. Rollenspielfans sollten sich ebenfalls nicht darauf verlassen, dass die Toptitel Mass Effekt: Andromeda und Red Dead Redemption 2 auf der Switch erscheinen werden.

Für Freunde von Klassikern gibt es einige gute Nachrichten. So soll zum Beispiel das Rollenspiel Mother 3 in der Virtual Console der Switch erhältlich sein.

Mother 3 VC Switch Q2 2017. Will be announced Jan 12 event. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 2. Januar 2017



Auch Pläne für Klassiker der Gamecube Ära gäbe es.

Ein weiteres Gerücht dreht sich um ein neues Rollenspiel, das ein Crossover zwischen Mario und Ubisofts Rabbids darstellen soll. Der Titel soll Rabbids Kingdom Battle lauten. Was soll man davon halten?

Rabbids Kingdom Battle is the title of that Rabbids Mario Rabbids RPG. I have one source telling me it may get pushed to September. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 3. Januar 2017

Laura Kate Dale muss ja ziemlich gute Quellen haben. Es bleibt allerdings letztlich abzuwarten, wie viele der Gerüchte sich am 13. Januar bewahrheiten werden.