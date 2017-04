Nintendo Switch – Der beste Konsolen-Launch der USA

Laut der US-amerikanischen NPD Group, die Statistiken des Handels ausarbeitet, hat bekannt gegeben, dass die Nintendo Switch im März die meist-verkaufte Konsole ist. Damit löst Sie die PlayStation 4 ab, die seit Oktober letzten Jahres jeden Monat die meist-verkaufte Konsole war. 906.000 Einheiten der Nintendo Switch gingen über die Ladentheken der USA.

Nintendo Switch legt Traumstart hin

Der Launch Titel The Legend of Zelda: Breath of the Wild war zudem der erfolgreichste Launch-Titel von Nintendo bisher. 925.000 Einheiten gingen für die Nintendo Switch über die Ladentheke, 460.000 dagegen für die Nintendo Wii U. Eine interessante Rate, über 100 % der Besitzer einer Switch haben also Breath of the Wild gekauft?

Nun das mag verschiedene Gründe haben. Zum einen haben einige Spieler eventuell sowohl die Special Edition, als auch eine „normale“ Version gekauft. Außerdem ist die Nintendo Switch aktuell vielerorts noch ausverkauft. Viele Spieler warten auf ihre Vorbestellung, andere versuchen über Dritte an die Konsole zu gelangen. Insgesamt lässt sich aber zusammenfassen, dass längst nicht alle, die eine Switch haben wollten, auch eine Switch haben. Somit ist es gut möglich, dass einige Spieler das Spiel bereits gekauft haben, um dann nach dem Erhalt der Switch sofort loszocken zu können.

Was wir dem kompletten Report von NPD vielleicht noch entnehmen können, erfahren wir in den kommenden Tagen, wenn der Gesamtbericht veröffentlicht wird. Was Danny im Test von Breath of the Wild hält, könnt ihr übrigens hier nachlesen.