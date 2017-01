Nintendo Switch: Alle neuen Fakten im Überblick

Andere Titel die noch im März erscheinen sollen sind Has Been Heroes, Snipperclips – Cut it out, together!, und I am Setsuna. Das neue nintendoeigene Spiel Arms ist für das Frühjahr 2017 geplant, zusammen mit Lego City Undercover und Sonic Mania, während Mario Kart 8 Deluxe am 28. April erscheinen wird und Splatoon 2 für den Sommer angekündigt wurde. The Elder Scrolls V: Skyrim war bereits im Teaser vom Oktober zu sehen und wurde nun offiziell für Herbst 2017 bestätigt. Mario Oddyssey, ein Sandbox open-world Version des berühmten Klempners soll Ende 2017 erscheinen. NBA 2K18 soll im September erscheinen, während Project Sonic 2017 nur mit dem Releasetermin „2017“ versehen wurde.

Andere Titel, bei denen noch kein Realeasetermin bekannt ist, sind: FIFA, Ultra Street Fighter II: The Final Challengers, Arcade Archives, Disgaea 5 Complete, Dragon Ball XENOVERSE 2 (Arbeitstitel), Farming Simulator, Fast RMX, Fire Emblem Warriors, Minecraft: Story Mode – The Complete Adventure, Minecraft: Switch Edition, Puyo Puyo Tetris, Rayman Legends Definitive Edition, RIME, Shin Megami Tensei: Brand New Title, Syberia 3, und Steep

