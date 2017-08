Nintendo sorgt für Casino-Spielehits 2017

Nintendo hat einen Marktvorteil gegenüber der PlayStation und der Xbox, da das Unternehmen einfach schon viel länger auf dem Markt befindlich ist. Der Erfolg des Nintendo-Unternehmens begann mit solch erfolgreichen Spieleklassikern wie der Super Mario-Serie. Die beliebte Italiener läuft seitdem in einer Dauerschleife in vielen Wohnzimmern der Welt immer wieder zur Höchstform auf. Die völlig neue Spielekonsole Nintendo Switch soll der neueste Dauerbrenner auf dem Markt werden. Das Unternehmen war auch Vorreiter auf dem Gebiet der Casino-Spiele, die ebenfalls bis heute einen wichtigen Teil des Gesamtprogramms darstellen.

Die besten Casino-Spiele im Jahr 2017

Nintendo baut auf Klassiker. So werden auch in diesem Jahr die besten Spiele altbekannte Programme sein, die im Nintendo-Universum schon seit vielen Jahren die Massen zum Mitspielen animieren. „Vegas Dream“ ist ein traditionelles Casino-Spiel, das die Spielautomatenspiele beinhaltet, genauso wie die Tischspiele Roulette oder Black Jack. Hier kann der volle Spielspaß entwickelt werden und die Motivation am Ball zu bleiben ist groß. Obendrein gibt es einen interaktiven und sozialen Faktor im Spiel, der auch einen Austausch unter den Spielern zulässt. „Sonic Generations“ ist eine klassische Figur von Nintendo und in diesem Spiel kommt der Spieler in Zone Zwei in die Casino Night. Geldspielautomaten und Roulette dominieren das Ambiente. Durch die tollen Soundeffekte fühlt sich der Spieler förmlich in ein reales Casino versetzt. „Casino Kid“ ist wieder älteren Datums, aber bis heute bei Black Jack und Poker äußerst beliebt. Weitere Games lassen sich bei Novoline ausprobieren. Novoline online spielen funktioniert mit einer kurzen Registrierung und schon geht es los. Bei Novoline können auch neueste Spielehits angetestet werden.

Konkurrenz auf dem Markt der Casino Spiele ist groß

Online-Glücksspiele haben inzwischen eine Heimat bei vielen Anbietern gefunden. Die aktuellen Games wie „Sizzling Hot“ oder „Mega Moolah“ erfreuen sich hoher Spielerzahlen und sind auch ein Anzeichen dafür, dass eine stete Neunentwicklung stattfindet, die den Markt belebt. Nintendo ist aber sehr traditionsbehaftet und setzt gern auf bereits seit Jahren etablierte Produkte. Der hohe Bekanntheitsgrad unterstützt die Verbreitung der Spiele, die oft als Element einer Serie wahrgenommen werden und dann einfach wieder mitgekauft werden. Nintendo hat den direkten Vergleich mit der PlayStation und der Xbox nicht gewonnen, aber auch nicht verloren, da ein anderes Klientel inzwischen bedient wird. Rollenspiele, wie sie für die beiden anderen Konsolen entwickelt werden, bleiben bei Nintendo aus. Hier setzt das Unternehmen auf kleine Spiele mit kurzweiligem Charakter.

Nintendo als Heimat der Spieleklassiker

Die neuesten Casino Games hat Nintendo also nicht im Angebot, aber es lohnt sich trotzdem einmal in das Sortiment zu schauen. Besonders, wenn die bestehenden Casino Spiele von Nintendo unbekannt sind, lohnt sich der Schritt hin zu den Klassikern. Das Unternehmen war das erste am Markt, dass diese Casino Spiele auch für zu Hause in das eigene Programm integrieren konnte. Es lohnt sich also zu schauen, wo sich der Spielspaß versteckt. Im Gesamtkatalog gibt es dann verständlicherweise noch sehr viel mehr zu entdecken. Aber Einstieg ist über de genannten Spiele möglich und wird so gleich zu Beginn zu einer lustigen Fahrt durch die Casinowelt.