Nintendo – Produktion des NES-Mini eingestellt

Wer noch keine NES Classic Mini-Konsole hat, sollte sich beeilen. Seit dem Verkaufsstart der Konsole sind diese nur noch schwer zu bekommen. Jetzt hat Nintendo angekündigt, dass die Produktion sowohl in Nordamerika als auch in Europa eingestellt wird.

Produktion des NES-Mini wird eingestellt

Eigentlich war nie geplant, die Konsole in das normale Sortiment aufzunehmen, erklärte Nintendo. Man habe nur weitere Konsolen produziert und ausgeliefert, da die Nachfrage so hoch gewesen sei. Gegenüber IGN gab Nintendo nun bekannt, dass die Produktion des NES-Mini in Nordamerika eingestellt werde. Wenig später kam dann die Meldung, dass auch in Europa keine NES-Minis mehr hergestellt werden.

Wer das Glück hat, noch Konsolen erwerben zu können, der sollte zugreifen, wenn er Nintendo-Klassiker mit Retrofeeling spielen möchte. Schon jetzt bekommt man die Konsole oftmals nur gebraucht für einen erheblich höheren Preis. Nintendo hat zwar nicht ausgeschlossen, dass man zukünftig die Produktion wieder aufnimmt. Hoffnungen sollte man sich jedoch nicht machen.

Die Einstellung der Produktion gilt übrigens auch für den NES-Klassik Controller.