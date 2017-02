Nintendo eShop Käufe sind nicht mehr auf eine Konsole begrenzt

Spiele, die auf der Nintendo Switch im eShop gekauft werden, werden zukünftig mit dem Nintendo Account verbunden und nicht mehr mit der Konsole auf der sie gekauft wurden.

Nintendos eShop hatte bisher einen wesentlichen Nachteil: Entgegen der Konkurrenz von Sony und Microsoft, waren Spiele die online gekauft wurden, an eine Konsole gebunden. Wenn das Gerät kaputt ging oder man ein Spiel auf der Konsole eines Freundes herunterladen wollte, stand man im Regen.

Nintendo scheint nun dieses Problem lösen zu wollen. Laut geleakten Informationen über das FAQ des eShops sei dort Folgendes zu finden:

„Your Nintendo Account contains your Nintendo eShop purchase history and current balance. By re-linking your Nintendo Account after initializing the console, it will be possible to redownload any software or DLC purchased using that account. (Software that has been discontinued may not be available to redownload in some cases.)“

Willkommen in 2005 Nintendo!

Quelle: Twitter